0553 313 94 23

Türk Kızılayından Makedonya'ya giysi yardımı

03 Şubat 2019 Pazar 17:02
Türk Kızılayından Makedonya'ya giysi yardımı

RADOVİŞ (AA) - Türk Kızılayı tarafından, Makedonya'nın güneydoğusundaki Radoviş şehrine bağlı Buçim köyünde giysi yardımında bulunuldu.

Türk Kızılayı ve Makedonya Kızılhaçının iş birliği ile düzenlenen giysi dağıtım törenine Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyet, Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Müsteşarı Enver Hüseyin ve Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Turunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı olarak dünyanın en uzak noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirterek, "Bugün de Makedonya'nın Radoviş şehrinin Buçim köyüne geldik. Daha önce gönderdiğimiz bir tır, takribi 6 binden fazla giyim malzemeleri olan ayakkabı, tişört, pantolon, kazak, mont gibi, değişik yaş gruplarına hitap eden hazırlanmış paketlerimizi gönderdik." dedi.

Son derece memnuniyet verici bir çalışma yaptıklarına işaret eden Turunç, Makedonya Kızılhaçı ile organize olduklarını söyledi.

Turunç, Buçim'in tamamen Türklerin yaşadığı bir köy olduğunu hatırlatarak, aynı inanç ve değerleri paylaştıkları insanları unutmayacaklarını vurguladı.

Makedonya Kızılhaçı Radoviş Şube Başkanı Vanço Kotsev de "Uzun yıllara dayanan bir iş birliğimiz olan Türk Kızılayındaki dostlarımızla bugün çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Makedonya Kızılhaçı ve Kızılhaç Radoviş Şubesi adına Türk Kızılayındaki dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'den gelen farklı dernekleri temsilen konuşan Türkiye Gostivarlılar Derneği Başkanı Orhan Sipahi ise "Bu yardımların devamı gelecek. Ona kalpten inanıyoruz çünkü bizi buraya getiren Türk Kızılayının burayı boş bırakacağına inanmıyorum. Bize güzel duygular yaşattıkları için dernekler adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 17:02
  1. Buçim
  2. giysi yardımı
  3. Makedonya
  4. Radoviş
  5. Türk Kızılayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. Karabağlar'da midibüs yokuşta kaydı: 4..
    3. Başakşehir kazandı! Fark açılıyor
    4. "Büyüyen Türkiye'nin küçülen değerleri..
    5. Eskişehir'de tarihi eser operasyonu;..
    6. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    7. Bakandan Salda Gölü açıklaması: Asla..
    8. Köye inen tilkiyi elleriyle beslediler
    9. Sobadan zehirlenen kadın 11 günlük..
    10. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    11. Avcılar keklikler için doğaya yem..
    12. 16 yıldır yatağa mahkum eşine bebek..
    13. Çocuklar namaza 'Haydi çocuklar..
    14. "Salda Gölü'nün imara açılacağı..
    15. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    16. İsveç'te Çin'in Doğu Türkistan'daki..
    17. Drift yapıp kaçan ehliyetsiz sürücüye..
    18. 18 yaşındaki Tuğçe'yi uykusunda..
    19. Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan ayrılık..
    20. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
    İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı