Türk Kızılayından Kosovalı ailelere yardım

PRİZREN (AA) - Türk Kızılayı, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu ve Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı iş birliğinde, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren ve Mamuşa'da ihtiyaç sahibi ailelere insani yardımlar dağıtılmaya başlandı.

Türkiye'den getirilen 2 bin gıda kolisi, 2 bin hijyen kolisi ve 100 tekerlekli sandalyeden oluşan yardımlar, 3 aylık bir süreçte Kosova Kızılhaç vasıtasıyla Prizren ile Mamuşa'da belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Prizren'deki yardım dağıtımına Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya ve Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın yanı sıra Türk Temsil Heyeti temsilcileri katıldı.

Yardım dağıtımının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Başkonsolos Altunya, "Prizren ve Mamuşa'da gerçekleştirilecek olan bu insani yardım faaliyetinin aynı zamanda Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasının bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Tan da "Türk Kızılayı'nın 150. yılını kutladığımız bu sene içerisinde dünyanın birçok ülkesinde, yurdumuzda ve kardeş Balkan ülkelerinde yaptığımız faaliyetlerin bir kısmını beraber paylaşmaktayız. Biz Kosova'da savaşın bittiği 2000 yılından beri faaliyetteyiz." diye konuştu.

Türk Kızılayı, yardım dağıtımlarına Prizren ve Mamuşa'nın yanı sıra Yakova şehirlerinde de devam edecek.

