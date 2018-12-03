Türk Kızılayından Irak'taki Ezidi göçmenlere yardım

DUHOK (AA) - Türk Kızılayı, Irak'ın Duhok kentinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan Bersiva-1 Çadır Kampı'nda 2 bin 500 aileye kışlık giyim yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te Musul'un Sincar İlçesi'ne düzenlenen DEAŞ saldırıları nedeniyle AFAD tarafından kurulan kampta 2 bin 500 aileye kışlık giyim kolileri ulaştırdıklarını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından evlerini terk etmek zorunda kalan kişiler için AFAD tarafından Duhok'un Zaho İlçesi'nde kurulan Bersiva-1 Çadır Kampı'nda Ezidi göçmenler yaşıyor.

DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesinden sonra çok sayıda sivil, Erbil ve Duhok vilayetlerine sığınmıştı. Göçmenler yaklaşık 4 yıldır söz konusu vilayetlerde yardım kuruluşlarının desteğiyle kurulan kamplarda hayat mücadelesi veriyor.

