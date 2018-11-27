Türk Kızılayı'ndan Iraklı selzedelere yardım

ERBİL (AA) - Türk Kızılayı, cuma günü Irak'taki şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım elini uzattı.

Türk Kızılayı, Musul'un Kayyara kasabasında yer alan iç göçmenlerin kaldığı çadır kamptaki bin aileye giyim ve battaniye yardımında bulundu.

Türk Kızılayı yetkililerinden Ahmet Faysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın herhangi bir yerinde afet meydana geldiğinde Türk Kızılayı'nın hızlı bir şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Faysal, "Musul'da meydana gelen sel felaketinden zarar gören bin aileye giyim ve battaniye yardımını gerçekleştirdik." dedi.

Irak'ta, cuma günü meydana gelen sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetmiş,180 kişi de yaralanmıştı.



