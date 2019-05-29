0553 313 94 23

Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere yardım

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 18 Mayıs'ta açılan Türk Kızılay Şubesi, hayırseverlerin destekleriyle 350 aileye ve 300 öğrenciye yardım ulaştırdı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:07
Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere yardım

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 18 Mayıs'ta açılan Türk Kızılay Şubesi, hayırseverlerin destekleriyle başlattığı yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahipleri ve öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Türk Kızılayı Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılışın ardından 11 gün gibi kısa sürede ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin umudu olmayı başardıklarını söyledi.

İlk olarak içinde temel gıda maddelerinin yer aldığı 350 koliyi, tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını belirten Şahin, bayrama kadar sürecek yardımlarla bu sayıyı 500'e çıkarmanın gayreti içerisinde olduklarını aktardı.

Şahin, bunun yanı sıra bayramlık giysi yardımlarını da başlattıklarını ifade ederek, "Toplam 500 ihtiyaç sahibi öğrenci belirledik. Bu öğrencilerimizden 300'üne şubemizde bayramlıklarını hediye ettik. İnşallah geri kalan öğrencilerimize de elbiselerini teslim ederek bayrama mutlu girmelerini sağlayacağız." dedi.

Yatılı okulların pansiyonlarında kalan öğrenciler için iftar programları başlattıklarını kaydeden Şahin, toplam 350 öğrenciyle aynı sofrayı paylaşacaklarını söyledi.

Şahin, iftar programlarını ramazanın sonuna doğru yetim ailelerini de kapsayacak şekilde genişleteceklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Aslında biz maddi imkanı olan hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü, yani aracı vazifesi görüyoruz. Bütün bu yardımlar ve iftar programlarının ana unsuru hayırsever vatandaşlarımızdır. Biz sadece hali vakti yerinde olan insanların, ihtiyaç sahiplerinin kalplerine dokunmasını istiyoruz."

Türk Kızılay yetkililerince dağıtılan gıda maddelerinin bulunduğu koliyi alan Ali Birlik, bedensel engelli olduğu için çalışamadığını belirtti.

Beş çocuk okuttuğunu anlatan Birlik, "Bir tek devletimiz bize bakıyor. Devlet de olmasa çocuklarım aç kalır. Türk Kızılay ve devletimize yardımlardan dolayı minnettarım, çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:07
  1. Ağrı
  2. bayramlık
  3. bayramlık giysi
  4. Doğubayazıt
  5. gıda kolisi
  6. iftar programları
  7. ihtiyaç sahipleri
  8. Öğrenciler
  9. Türk Kızılayı
  10. Türk Kızılayı Doğubayazıt Şubesi
  11. Yardımlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolandırıcılık şüphelisi iki öğrenci suçüstü yakalandı
    1. Dolandırıcılık şüphelisi iki öğrenci..
    2. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı..
    3. İşte Ekrem İmamoğlu'nun cevapsız..
    4. Telefon dolandırıcılarının hevesleri..
    5. HSK Başkan Vekili Yılmaz: “Soruşturma..
    6. Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan..
    7. Denizlispor'da transfer çalışmaları
    8. Türk Kızılay'ından ihtiyaç sahipleri..
    9. Beşiktaş Ljajic'in bonservisini aldı
    10. Beşiktaş, Ljajic’in bonservisini aldı
    11. Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk..
    12. Guatemala'da göçmen kaçakçılığı çetesi..
    13. Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı saat..
    14. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü..
    15. Süper Kupa finali ne zaman hangi..
    16. AB'den İdlib uyarısı
    17. Açık lise sınavları ne zaman hangi..
    18. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni..
    19. Cumhuriyet gazetesi davası
    20. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    21. BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den..
    22. İzmir’de fabrika yangını korkuttu
    23. Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü
    24. AK Partili isimden İmamoğlu'na zor..
    25. Yunanistan Milli Futbol Takımı,..
    26. Lucescu açıkladı: Milli yıldız..
    27. Çekmeköy’de dehşet dolu cinayet
    28. Binali Yıldırım, Fatih’te çarşamba..
    29. Türkiye-Yunanistan maçına doğru
    30. Hazine'den 1 milyar avroluk kira..
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Proje Ekrem’in beygir sevdası
    Proje Ekrem’in beygir sevdası
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor