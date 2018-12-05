Türk Kızılayı'ndan Gazze'ye 8,5 tonluk ilaç yardımı

GAZZE (AA) - Türk Kızılayı abluka altındaki Gazze'ye 8,5 tonluk ilaç yardımında bulundu.

Türk Kızılayı'nın gönderdiği ilaçlar Gazze'de Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen törenle Filistinli yetkililere teslim edildi.

Türk Kızılayı Uluslararası Programlar Yöneticisi Selçuk Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın Filistin halkına selamlarını iletti.

Öztürk, Türk Kızılayı'nın Gazze'de 9 yıl önce açtığı daimi ofisle Filistinlilere çeşitli yardımlar ulaştırdığını dile getirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Direktörü Eşref Ebu Mahadi de, "Türk Kızılayı'ndan gelen 270 bin dolar değerindeki ilaç yardımı, Sağlık Bakanlığının ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılamaktadır." ifadesini kullandı.

Ebu Mahadi, Türkiye'nin özellikle sağlık sektörü alanında ve insani yardımlarla Filistin halkının yanında durduğunu söyledi.

Filistin'e yapılan bu yardımların Türk Kızılayı için bir ilk olmadığını vurgulayan Mahadi, mayıs ayında Gazze'den gelen acil durum çağrısı üzerine de Türk Kızılayı'nın Filistin'e 100 bin dolar değerinde ilaç ve tıbbi yardım ulaştırdığını hatırlattı.

Ebu Mahadi, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın aylık ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için 4 milyon dolara gereksinim duyduklarını belirtti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı mayıs ayında bölgede ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının artığını duyurmuş, kısa süre önce de Gazze'deki sağlık sektöründe çöküş yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.