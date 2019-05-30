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Türk Kızılayından 250 çocuk ve koruyucu ailelerine iftar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Türk Kızılayı, Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan 250 çocuk ve koruyucu aileleri için iftar düzenledi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:52
Türk Kızılayından 250 çocuk ve koruyucu ailelerine iftar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Türk Kızılayı, Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan 250 çocuk ve koruyucu aileleri için iftar düzenledi.


Türk Kızılayı Çerkezköy Şubesi tarafından Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklar ve koruyucu aileleri için iftar programı düzenlendi. İftara Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ve eşi Vahide Abban, 26. Dönem Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Türk Kızılayı Çerkezköy Şube Başkanı Hüseyin Karaca, Çetin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve eşi Seval Çetin ile davetliler katıldı. Ezanın okunmasının ardından dualar eşliğinde oruçlar açıldı.


İftarın ardından bir konuşma yapan Vali Yıldırım, “Ramazan’ın son günlerini yaşıyoruz. Bunun hüznünü yaşıyoruz. İnşallah Ramazan’ın kalan günlerini de en güzel şekilde geçirir, hep birlikte güzel bir bayram yaşarız. Bayramlar, bizim kültürümüzde paylaşmanın arttığı günlerdir. Bayramlarımızda büyüklerimize gitmek, gariban insanların ziyaretinde bulunmak, onların bayramlarını kutlamak ayrı bir kültür göstergesidir. Bizde hem çocuklarımıza, gençlerimize bunları aktararak hem de kendimiz bizzat yaparak bu kültürü yaşatmak borcumuz vardır. Yarınlara kültürümüz kalacak. Belki hepimiz yok olacağız, unutulacağız ama kültürlerimiz yaşayacak. Kültürümüzün yaşaması içinde bizlerin kültürümüzü yaşatması gerekiyor. Bende bu vesileyle gelmekte olan Kadir Gecenizi ve bayramınızı kutluyorum” dedi.


İftar programı sonunda Çetin Grup tarafından çocuklara hediyeler dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:52
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