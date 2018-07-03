Türk Kızılayı’na 1 milyon 288 bin kan bağışı yapıldı

Türk Kızılayı, ülke genelinde alınan kan bağışlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ülke genelinde 300 noktada alınan kan bağışlarının, hastanelerde tedavi gören hastalara ulaştırıldığı belirtildi.

Geçen yılın ilk 6 ayında 1 milyon 219 bin 690 ünite kan bağışı yapılan Türk Kızılayı, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 288 bin 929 ünite kan bağışına ulaştı.

En fazla artış yüzde 19 ile Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi, yüzde 18 ile Batı Bölge Kan Merkezi, yüzde 15 ile Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezinde gerçekleşti.

Türk Kızılayı’nın, Ulusal Güvenli Kan Temini programının hedefi olan 2 milyon 501 bin ünite kan bağışına yıl sonunda ulaşabilmek için kan bağış merkezi, mobil kan bağış aracı ve personel sayısını artırarak çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İstanbul'daki Avrupa Bölge Kan Merkezi, bölgeler bazında toplam bağışta birinci sırada yer aldı. Geçen yılın ilk 6 ayında 150 bin 138 ünite kan bağışı alan merkez, bu yılın aynı döneminde bu sayıyı 164 bin 892 üniteye çıkardı.

Avrupa Bölge Kan Merkezini 138 bin 32 üniteyle Ege Bölge Kan Merkezi, 132 bin 798 ünite kan bağışıyla Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi takip etti.

Yılın 6 aylık döneminde, kan bağışında bulunan kişi sayısı ise 1 milyon 230 bin 310 oldu. Kan bağışında bulunanların yüzde 86'sını erkekler, yüzde 14'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Bu yılki kadın bağışçı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında (14 bin 22 kişi) arttı.

Eğitim durumuna bakıldığında kan bağışında bulunanların yüzde 34'ünü lise mezunları, yüzde 23'ünü lisans mezunları, yüzde 18'ini ilkokul mezunları, yüzde 12'sini ortaokul mezunları, yüzde 10'unu önlisans mezunları, yüzde 3'ünü ise yüksek lisans mezunları oluşturdu.

Kan bağışında bulunanlar arasında serbest meslek sahipleri birinci, öğrenciler ikinci, işçiler ise üçüncü sırada yer aldı.

İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı ortaklığında yürütülen "TÜRKÖK Projesi" ile toplam 333 bin 167 kök hücre bağışçısı kazanıldı.

Bu yılın ilk 6 ayı için 40 bin kök hücre bağışçısı kazanması hedeflenirken 56 bin 864 kök hücre bağışçısı kazanılarak hedef aşıldı.

Alınan kök hücre örneklerinden 2 bin 921 eşleşme sağlanırken 722 hastaya ise nakil yapıldı. Eşleşmelerin yüzde 97'si yurt içindeki hastalarla, yüzde 3'ü ise yurt dışındaki hastalar ile gerçekleşti.

Kök hücre bağışçılarının yüzde 40'ı kadın, yüzde 60'ı erkeklerden oluşurken, bağışçıların yüzde 65'i 18-35 yaş aralığında bulunuyor.

Proje süresince 500 bin gönüllü bağışçıya ulaşılması hedefleniyor.

Kaynak: AA