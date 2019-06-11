Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı11 Haziran 2019 Salı 15:04
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın her yerinde hiçbir ayrım yapmadan, her hal ve şartta mağdurun, mazlumun ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan, merhamet ve şefkatin timsali Kızılay 151 yaşında. Kutlu yolculuğunuz daim olsun." ifadelerine yer verdi.
YORUM YAZ