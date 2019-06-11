Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanında 151 yıldır parlayan hilalimiz Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. İyiliğe dokunan çalışanları, gönüllüleri, destekçileri eksik olmasın. Hiçbir şartta iyilikten vazgeçmeyen, ayrım yapmaksızın ekmeğini, kanını paylaşan fedakar milletimiz var olsun." ifadelerine yer verdi.





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