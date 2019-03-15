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Türk Kızılay'ın 2030 hedefleri tartışıldı

Türk Kızılay'ın, 2020-2030 Vizyon Belgesi'ne temel olacak hedefleri "Kızılay 2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları"nın ilkinin gerçekleştirildiği Diyarbakır'da ele alındı

15 Mart 2019 Cuma 18:24
Türk Kızılay'ın 2030 hedefleri tartışıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, 2020-2030 Vizyon Belgesi'ne temel olacak "Kızılay 2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları"nın ilkini Diyarbakır'da düzenledi.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, "Kızılay Büyüyor, Toplum Güçleniyor" sloganıyla düzenlenen toplantılara Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, genel başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları, delegeleri ve üyeleri ile gönüllüleri katıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, çalıştayda, Kızılay'ın 2030 hedeflerinin Türkiye çapına yayılmış şubelerinin katılımıyla son halini alacağını, çoğulcu katılımla belirlenen hedeflere hızla ulaşabilmek için yoğun bir çalışma yapacaklarını belirtti.

10 yıllık vizyon rehberlerini 2 ana alan üzerine kurguladıklarını aktaran Kınık, "Bunlardan birincisi insanı ve toplumu güçlendirmek. İkincisi ise bu hedefe ulaşabilmesi için kuruluşumuzu, Kızılay'ımızı güçlendirmek. İnanıyorum ki şubelerimizin, çalışanlarımızın, gönüllülerimizin, bağışçılarımızın ve devletimizin desteğiyle bunu başaracağız. Hedeflerimizi modelledikten sonra hızla harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Kızılay'ın gelecek hedefleri ortaya konulacak

Kızılay'ın tartışmaya açılan vizyon belgesinde "Toplumsal Dayanıklılık" başlığına geniş yer verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızılay, bu kapsamda yoksulluk ve açlıkla savaşacak. Bireylerin ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplam hastalık yükünün azaltılması, toplum temelli sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması için de çalışmalar yürüterek, her türlü acil durum ve afet risklerine karşı eğitimli ve yetkin bireylerin yetişmesi için çalışmalarını artıracak. Kızılay, yeni dönemde daha yaşanabilir bir çevre için de çalışmalarda bulunmak için eğitim programlarına bu konuyu da dahil edecek. Yeni dönemde, değişen dünya koşullarına hızlı uyum sağlayan, tüm iş süreçlerini uluslararası standartlarda yürütebilen, gönüllüsüne, bağışçısına, faydalanıcısına hesap verebilen, şeffaf, yenilikçi ve güvenilir bir Kızılay olacak."

Açıklamada, Kızılay’ın yeni dönemde gücünü büyütecek üretim, hizmet ve finans alanlarında faaliyet yürütecek alt şirketlerinin de olacağı belirtildi.

Kızılay 2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları, Diyarbakır'ın ardından Erzincan, Kahramanmaraş, Amasya, Aydın, Ankara ve İstanbul illerinde yapılacak. Tartışmalardan çıkan görüşler bir plana dönüştürülerek, Kızılay'ın gelecek hedefleri ortaya konulacak.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:24
  1. "Kızılay Büyüyor
  2. 2020-2030 Vizyon Belgesi
  3. Kızılay 2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları
  4. Türk Kızılay

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