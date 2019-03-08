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Türk Kızılayı Yemen'de 500 gıda kolisi dağıttı

Yemen'in geçici başkenti Aden'de Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç'un da katılımıyla iç göçmen ve ihtiyaç sahibi ailelere 500 gıda kolisi dağıtıldı

08 Mart 2019 Cuma 19:45
Türk Kızılayı Yemen'de 500 gıda kolisi dağıttı

ADEN (AA) - Türk Kızılayı Yemen'in geçici başkenti Aden'de iç göçmen ve ihtiyaç sahibi ailelere 500 gıda kolisi dağıttı.

Aden kentinin kuzeyindeki Dar Saad ilçesi ile batısındaki Bureyka ilçelerinde gerçekleştirilen dağıtım sırasında Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kızılay Uluslararası Programlar Yöneticisi Selçuk Öztürk ve Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın'ın yanı sıra Yemenli yetkililer hazır bulundu.

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taiz, Hudeyde ve Beyda illerinden gelip Dar Saad ilçesine yerleşen iç göçmenlere 420, Bureyka ilçesindeki Mehram Kampı'ndaki göçmenlere de 80 koli dağıttıklarını söyledi.

Yardımların Türk Kızılayı'nın Yemen'deki illere yaptığı insani yardım projesi kapsamında ve İslam'ın da davet ettiği kardeşlik ilkesini gerçekleştirmek amacıyla gerçekleştirildiğini aktaran Turunç, Yemen'deki savaşın insanların hayatlarını ciddi şekilde etkilediğini ve insanların temel gıdaya ulaşmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Turunç, 5 yıldır devam eden savaştan dolayı insanların çektikleri sıkıntıların hafiflemesine katkı sunma amacıyla yardımları arttırdıklarını ve 2017 Temmuz ayından bu yana iki buçuk milyondan fazla Yemenliye yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

İsticabe Yardım Derneği Genel Müdürü Nebil el-Abbas ise Türk Kızılayı'nın Yemenlilere yaptıkları yardımları ve gösterdikleri çabaları övdü.

Abbas, Taiz, Hudeyde ve Beyda illerinden gelen iç göçmenlerin yanı sıra Aden'deki ihtiyaç sahiplerine de Türk Kızılayı işbirliğinde yardım kolileri ulaştırdıklarını söyledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 19:45
  1. Aden
  2. Türk Kızılayı
  3. Yemen

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