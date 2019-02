Türk Kızılay’ı yardım elini uzatıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 17 Şubat’ta yapılan olağan genel kurulda Kızılay Şube Başkanlığına yeni seçilen Halil Özümüt, İHA’ya açıklamalarda bulundu.

Özümüt, yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay’ı 1868 yılından bu yana halkımızın güvenini kazanmış, ihtiyacı olan insanların yardımına her zaman koşmuştur. Kızılay’ın Bandırma’da 84 yıllık bir geçmişi var. Bu zaman zarfında çok değerli başkanlarımızın ve yöneticilerimizin değerli hizmetleri olmuş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şubemizin faaliyetlerini 3 başlıkta toparlayabiliriz. Bandırma şubemizin hizmetlerinden, Kızılay Şubemiz 2001 yılından itibaren her yıl sünnet şöleni düzenliyor. Bugüne kadar Bandırma’da ihtiyaç sahibi Bin 400 çocuğu sünnet ettirdik.2003 yılında başlatılan gönüllülük projelerimiz genişleyerek devam ediyor. Kızılay Haftası etkinliklerinde çocuklarımıza Kızılay ruhunu aşılamağı hedefledik. Okulları ziyaret ederek çocuklarımıza güvenli yaşamayı öğrettik. Onyedi Eylül Üniversitesi İİB Fakültesi öğrencilerimizle beraber her yıl 2 kez kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. 2016 yılında 3056, 2017 yılında 2399 ünite kan bağışı sağlandı. 2000 Yılında 80 kapasiteli olarak açılan Kızılay öğrenci yurdumuz, kapanan konukevi odalarımız da dahil edilerek 178 kişilik kapasiteye ulaştı. Öğrencilerimize eğitimlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için sabah açık büfe kahvaltı ve akşam da 4 çeşit yemek veriyoruz. Yine yurdumuzda kalan kız öğrencilerin elektrik, su, doğalgaz ve internet hizmetlerin ücretsiz karşılıyoruz. Ayrıca Kızılay yurtlarında kalan öğrencilere İl Spor Müdürlüğü tarafından kahvaltı için 4 TL, akşam yemeği için ise 8.5 TL beslenme yardımı, 240 TL de barınma yardımı yapılıyor. Bir öğrenci aylık beslenme ve barınma yardımı altında 615 TL yardım alıyor. Tüm bu hizmetler için bünyemizde 14 personel 3 vardiya olarak görev yapıyor" dedi.

Özumut, "Bandırma genelinde ihtiyaç sahiplerine yemek servisi faaliyetimiz aralıksız devam ediyor. Bu hizmetleri ihtiyaç sahiplerine kendi araçlarımızla bizzat ulaştırıyoruz. Bu kişilerin temizlik, eşya, giyim, yakacak ve sağlık gibi sorunlarını da evlere giden personelimiz karşılıyor. 2018 yılında 19 ailede 37 kişi olmak üzere ayda Bin 110 kişiye sıcak servisimiz oldu. 2018 yılı içinde toplam 165 kurban bağışı aldık. Bu bağışlarda 3.433.50 Kg kurban eti girişi sağlandı. Adak kurbanlar dışında 3 yıl içinde Çocuk Esirgeme Kurumundan da 1.105.50 Kg kurban eti bağış olarak alındı.

Halkımız dini duygularının en üst seviyeye çıktığı Ramazan ayında gıda, zekat ve fitre yardımlarını bizimle paylaşıyor. Son 3 yılda toplam 2480 erzak paketi, 8585 adet kavurma 3096 aileye dağıtıldı. İlçemizde çeşitli zamanlarda evi yıkılan veya yanan ailelere yine halktan aldığımız çek yat, yatak, halı, divan, yorgan, perde ve ev gereçleri gibi eşyalar dağıtıldı. Bu sayı 3 yılda 329 kişiye ulaştı. Kızılay olarak öğrencilerimize burs yardımlarımız da devam ediyor. Onyedi Eylül Üniversitesi İİB Fakültesi, Bandırma sağlık Yüksek Okulu ve Bandırma MYO da öğrenim gören ve yurdumuzda kalan öğrencilerimize bursu yardımı yapıyoruz. Son 3 yılda toplam 38 öğrenciye 73 bin 250TL burs yardımı gerçekleştirdik“ dedi.