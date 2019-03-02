Türk Kızılayı KPSS şartsız personel alımı yapacak | Başvurular nasıl yapılıyor, şartlar neler?

Türk Kızılayı tarafından yayınlanan personel alımı ilanında çeşitli kadrolarda görevlendirmek üzere kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Peki şartlar neler? İşte detaylar...

Başvurular nereye yapılacak?

Türk Kızılayı yayınladığı personel alımı ilanlarında sosyal hizmet uzmanı, program proje uzmanı, transfer yönetimi uzmanı, veri doğrulama uzmanı, süreç geliştirme ve kalite yönetimi profesyoneli ve diğer kadrolarda görevlendirmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı.Başvuru yapmak isteyen adayların Türk Kızılayı Kariyer İş İlanları resmi internet sitesi üzerinden online olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru şartları neler?

Sosyal Hizmetler Uzmanı alımında adaylarda aranan şartlar arasında; üniversitelerin sosyal hizmetler bölümünden mezun olmak, sosyal hizmet alanında en az 2 yıl deneyimli, vaka yönetimi, takibi konusunda bilgisi olmak, yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak yer almaktadır.

Veri Doğrulama Uzmanı alımında adayların; üniversitelerin istatistik, endüstri mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun olması, veri analizi konusunda deneyim sahibi olması, Microsoft Office programlarına hakim olması, tercihen iyi derecede İngilizce biliyor olması, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekmektedir.Süreç Geliştirme ve Kalite Yönetimi Profesyoneli alımında adayların lisans mezunu olması (tercihen endüstri mühendisliği ve benzeri bölümlerden mezun olması), ilgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olması, iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip olması, iletişim yeteneği kuvvetli olması, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekmektedir.Transfer Yönetim Uzmanı alımı için adaylarda aranan şartlar; üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak, iyi derecede İngilizce bilmek, bankacılık konusunda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak, yurtiçi seyahat engeli bulunmamak, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak olarak belirtilmiştir.