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Türk Kızılay’ı Hakkari Şubesi iftar çadırı açtı

Türk Kızılay Hakkari Şubesi ve Hakkari Valiliğitarafından 500 kişilik iftar çadırı kurdu.

07 Mayıs 2019 Salı 21:15
Türk Kızılay’ı Hakkari Şubesi iftar çadırı açtı

Türk Kızılay Hakkari Şubesi ve Hakkari Valiliğitarafından 500 kişilik iftar çadırı kurdu. Eski Hakkari Valiliği önünde kurulan çadırda ilk yemekler verildi.


Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından eski Valilik hizmet binası önünde kurulan iftar çadırında iftar verilmeye başlandı.


Bugün ilki verilen çadırdaki iftara Hakkari Vali Vekili Cüneyit Epçim, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, SGK İl Müdürü Nail Van, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, KOSGEB İl Müdürü Cihat Gür, Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hakkari Vali Vekili Cüneyit Epcim, Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür iftar çadırına gelen vatandaşlara yemek dağıttı. İftar Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualar ile başladı. Türk Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, eski valilik binası önünde kurulan iftar çadırında Ramazan ayının sonuna kadar her gün iftar vereceklerini söyledi. İftar çadırında her gün 500 ile 700 vatandaşa yemek vermeyi hedeflediklerini ifade eden Bozkurt, “Ben öncelikle Ramazan aynının feyzinin, bereketinin bütün milletimize, ülkemize, insanlarımıza barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. İlimizde mağdur, mazlum, ihtiyaç sahibi insanlarımız var. Biz Kızılay olarak her zaman dar gelirli ailelerin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayı boyunca 500 ila 700 kişiye yemek vereceğiz. Tüm halkımızı iftar çadırımıza bekleriz. Ayrıca ramazan yardım paketi de dağıtacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 21:15
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