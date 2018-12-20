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Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık insani yardım için Yemen'de

Kınık, Aden'de Yemen Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi, Sağlık Bakanı Nasır Baum ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Nasır Lahşa ile görüştü

20 Aralık 2018 Perşembe 22:46
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık insani yardım için Yemen'de

ADEN (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık Yemen'in güneyindeki Aden kentinde Yemenli yetkililerden insani yardım konularına ilişkin bilgi aldı.

Yemen'deki insani durumu yerinde incelemek için Türkiye'den bir heyetle Aden'e gelen Kınık, burada Yemenli yetkililerle bir araya geldi.

Hükümete bağlı SABA haber ajansına göre, Kızılay Başkanı Kınık Aden'de Yemen Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi, Sağlık Bakanı Nasır Baum ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Nasır Lahşa'nın yanı sıra bazı yetkililer ile görüştü.

Yemenli yetkililer ile savaştan dolayı yerlerinden edilen sivillerin durumu ve insani yardım konularını ele alan Kınık, Türk Kızılayının yerlerinden edilen Yemenlilerin yükünü hafifletmek için elinden gelen desteği vereceğini belirtti. Kınık, Türk devleti ve halkının başta sağlık ve insani yardımlar olmak üzere daima Yemen'in yanında olduğunu vurguladı.

- Yemen Başbakan Yardımcısından Türk Kızılayına övgü

Öte yandan Yemen Başbakan Yardımcısı Hanbeşi, ülkedeki savaşın binlerce kişinin ölümüne, yaralanmasına, yetim veya dul kalmasına neden olduğunu söyledi.

Hanbeşi, savaş nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin sıkıntılarını hafifletmek için Türk Kızılayı tarafından yapılan yardımlardan övgüyle söz etti.

Türkiye, uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle insani şartların her geçen gün ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardımlar gerçekleştiriyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 22:46
  1. Kerem Kınık
  2. Türk Kızılayı
  3. Yemen

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