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Türk Kızılayı Derneği: "Kızılay, yerel mahkemenin kayyum eliyle olağanüstü genel kurula götürülme kararına üst mahkemeler nezdinde itiraz edecek."

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:44
Türk Kızılayı Derneği: "Kızılay, yerel mahkemenin kayyum eliyle olağanüstü genel kurula götürülme kararına üst mahkemeler nezdinde itiraz edecek."
Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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