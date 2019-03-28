Türk Kızılayı Çerkezköy Şubesi faaliyete geçti 2018 yılında Kızılay Genel Merkezi’nin kapattığı Türkiye Kızılay Derneği Çerkezköy Şubesi önceki gün gerçekleştirilen kongrenin ardından Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yeniden açıldı.

2018 yılında Kızılay Genel Merkezi’nin kapattığı Türkiye Kızılay Derneği Çerkezköy Şubesi önceki gün gerçekleştirilen kongrenin ardından Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yeniden açıldı.

Çerkezköy’de kuruluş aşamasını tamamlayan Türk Kızılay’ı Derneği’nin birinci olağan kongresini yapıldı. 3 dönem Ertan Aşut’un başkanlığını yaptığı Türkiye Kızılay Derneği Çerkezköy Şubesi’nin yeni başkanı kongrenin ardından Hasan Karaca oldu. 51 üyenin 40’ının oyunu alarak başkanlığa seçilen Karaca’nın yönetim kurulunda 26. Dönem Milletvekili Dt. Ayşe Doğan, Necmettin Gül, Serdal Büyükkaban ve Habibe Yeşil yer aldı.

Kongrenin ardından, 26. Dönem Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Türk Kızılay’ı Çerkezköy Şubesi Başkanı Hasan Karaca ve Necmettin Gül, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Abban, kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılayı’nın Çerkezköy’de yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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