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Türk Kızılay’ı bağışcılarına madalya

Türk Kızılay’ı Adıyaman Şubesi kan bağışçılarını madalya ile ödüllendirdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:33
Türk Kızılay’ı bağışcılarına madalya

Türk Kızılay’ı Adıyaman Şubesi kan bağışçılarını madalya ile ödüllendirdi.


Adıyaman Polis evinde yapılan Türk Kızılay’ı Adıyaman Şubesi kan bağışçıları ödül törenine bağışçıların yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Belediyesi Başkan Vekili Dr. Şerif Ayaz katıldı. Ödül töreninde 2 altın, 21 gümüş ve 450 bronz madalya ve katılım belgesi sahiplerine verildi.


Etkinlikte konuşan Türk Kızılay’ı Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut, kanın, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka bir alternatifi olmayan tedavi yöntemi olduğunu, dünyadaki uygulamalar ve araştırmalar, en güvenli kanın, gönüllü, karşılık beklemeksizin ve düzenli olarak kan veren bağışçılardan elde edildiğini gösterdiğini ifade etti.


Bulut, “Kanın tek kaynağı insandır ve bu hayati sıvının başka bir muadili yok. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmakla eş değerdir. Hiç tanımadığı insanlara kan bağışlayarak derman olan siz değerli kan bağışçılarına gönülden teşekkür ediyorum. Bu yıl Adıyaman’da daha önceden tespit edilen 17 bin bağış hedefinin yüzde 100’üne ulaşıldı. 2019 yılının ilk 5 ayında hedef olarak tespit edilen 19 bin bağış hedefinin ilk 5 ayda yüzde 50’sine ulaşıldı. Bu yıl sonunda hedefimizi büyüterek 22 bine çıkardık. Bu başarının yakalanmasında Kan Merkezi Müdürümüz Dr. Özgür Kalenderoğlu ve ekibindeki tüm doktor ve çalışanlarının ve gönüllü kan bağışçılarımızın emeği çok ve onlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:33
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