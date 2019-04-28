Türk Kızılayı Aydın’da ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye devam ediyor

Türk Kızılayı, Aydın’da ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeye devam ederken, Aydınlı hayırseverlerin yardımlarını da Acıpayam depremzedelerine yetiştirdi.

Kızılay tarafından Aydın’da ihtiyaç sahibi 118 öğrenciye toplam 456 bin 50 TL burs, ihtiyaç sahibi 608 vatandaşa 155 bin 518 TL zekat ve yardımlarda bulunuldu. 4 bin 237 gıda kolisi ve 6 bin 793 kilogram konserve et yardımına karşılık, Aydın’dan da Hatay sınır kapısına 14 ton zeytin ve 2 bin 346 kilogram gıda gönderildi. Ramazan ayında iftar organizasyonlarının devam edeceği ve Ramazan paketleri içinde birçok marketle anlaşıldığı kaydedildi.

Kızılay’ın Aydın’daki çalışmaları hakkında bilgi veren İlkyardım Mesul Müdürü Uzay Tok, “Malumunuz bir kaza ya da yaralanmada ölümlerin yüzde 45’ineyakın bir oranı ilk yarım saat içerisinde oluyor. Bu süre içerisinde yapılan ilkyardımlar hayat kurtarmaktadır. Birçok vatandaşımıza ilkyardım seminerleri vererek toplumumuzun bu konudaki bilincini arttırmak istiyoruz” dedi.

Kan bağışı kampanyalarına değinen Aydın Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol ise, “Gönüllü bağışçılardan elde edilen kanları güvenli testlerden geçirerek hastanelere dağıtıyoruz. 2006‘da 6 bin kan bağışında bulunulurken bu rakam 2018 yılı itibariyle 43 bin 123 rakamlarını gördü. Bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Aydın ilimiz ihtiyacı olan kanın büyük çoğunluğunu kendisi sağlamaktadır” dedi.

Ramazan ayında da kan merkezlerinin meydanlarda olacağını belirten Şenol, “İftar sonrası ve gece saatlerine kadar kan vermek isteyen tüm vatandaşlarımızı kan verme araçlarımıza bekliyoruz. ‘Aydın Sana Kanım Feda’ projesi ile Aydın ilindeki tüm öğretmenlere ulaşmayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimizi kısa bir seminere tabi tutarak kan bağışı ve kök hücre hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Bunun yanı sıra öğrenci sayıları 400’ün üzerinde olan okullarda kan bağışı etkinlikler yapmak istiyoruz” diye konuştu.