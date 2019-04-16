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Türk Kızılayı Alaşehir’de ihtiyaç sahibi aileleri giydirdi

Türk Kızılayı Alaşehir Şubesi, ilçede ihtiyaç sahibi yaklaşık 400 kişiye giyim malzemesi desteğinde bulundu.

16 Nisan 2019 Salı 11:26
Türk Kızılayı Alaşehir’de ihtiyaç sahibi aileleri giydirdi

Türk Kızılayı Alaşehir Şubesi, ilçede ihtiyaç sahibi yaklaşık 400 kişiye giyim malzemesi desteğinde bulundu.


Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Türk Kızılayı tarafından 21 koli giyim malzemesi yardımı yapıldı. İstanbul Afet Lojistik Merkezi Müdürlüğünden temin edilen 21 koli giyim malzemesi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Türk Kızılayı Alaşehir Şubesi Başkanı Hamdi Canlı, "Mahalle muhtarlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ettik. Talepler doğrultusunda İstanbul Afet Lojistik Merkezi Müdürlüğünden 21 koliden oluşan muhtelif giyim malzemeleri aldık. İhtiyaç sahibi yaklaşık 400 kişiye ayakkabı, etek, pantolon, kazak gibi muhtelif giyim malzemeleri dağıttık. Bu tür etkinliklerimiz sürecek. Amacımız ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ederek, onların yalnız olmadıklarını ve onların bir ölçüde de olsagönüllerini alabilmek" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 11:26
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