Türk Kızılayı Akseki’de kan bağışlarını kabul edecek

Türk Kızılayı Antalya Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Erkan Kaya, kan toplama çalışmalarının hem kurumlarda, ilçelerde ve değişik alanlarda aralıksız sürdüğünü belirtti.

Türk Kızılayı Antalya Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Erkan Kaya, bir aylık ramazan ayı ve 10 günlük bayram tatili nedeniyle bağışında düşüş yaşandığını hatırlatarak, "Batı Akdeniz bölge kan merkezi olarak Antalya’nın kan ihtiyacının yüzde 95’ini karşılayabiliyoruz. Eksik olduğu takdirde başka şehirlerden de kan getirebiliyoruz. Fakat buna çok gerek kalmıyor. Çünkü Antalyalı kan bağışına oldukça duyarlı" dedi.

Özellikle Ramazan ayında da bağış oranında ciddi gerileme olduğunu söyleyen Kaya,"Ramazan ayı ve bayram tatili ile birlikte tüm ülke genelinde kan bağışlarında düşüş yaşandı. Günlük 4 ekip merkezde 1 ekip de gezici kan bağış noktaları oluşturuyor. Günlük 300 üniteye kadar kan bağışı gerçekleşiyor. Bu sayı ilkbaharda 450 üniteye kadar çıkıyor" diye konuştu.

Hedeflerinin hastanelerin kan ihtiyacının yüzde 100’ünü karşılamak olduğunu ve çalışmalarının Antalya’nın her noktasında sürdüğünü vurgulayan Dr. Erkan Kaya,"Kan herkesin her zaman ihtiyaca. düzenli kan bağışı yapalım. Zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Hastanelerimizde tedavi gören hastalarımızın yakınlarının mağdur olmaması adına Akseki ilçesinde 21-22 Haziran tarihlerinde Akseki Belediyesi önünde kan alma otobüsümüzde kan bağışlarını kabul edeceğiz. Her zamanki gibi Akseki halkının duyarlı olacağına inanıyoruz." dedi.