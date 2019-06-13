0553 313 94 23

Türk Kızılayı Akseki’de kan bağışlarını kabul edecek

Türk Kızılayı Antalya Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:48
Türk Kızılayı Akseki’de kan bağışlarını kabul edecek

Türk Kızılayı Antalya Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Erkan Kaya, kan toplama çalışmalarının hem kurumlarda, ilçelerde ve değişik alanlarda aralıksız sürdüğünü belirtti.


Türk Kızılayı Antalya Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Erkan Kaya, bir aylık ramazan ayı ve 10 günlük bayram tatili nedeniyle bağışında düşüş yaşandığını hatırlatarak, "Batı Akdeniz bölge kan merkezi olarak Antalya’nın kan ihtiyacının yüzde 95’ini karşılayabiliyoruz. Eksik olduğu takdirde başka şehirlerden de kan getirebiliyoruz. Fakat buna çok gerek kalmıyor. Çünkü Antalyalı kan bağışına oldukça duyarlı" dedi.


Özellikle Ramazan ayında da bağış oranında ciddi gerileme olduğunu söyleyen Kaya,"Ramazan ayı ve bayram tatili ile birlikte tüm ülke genelinde kan bağışlarında düşüş yaşandı. Günlük 4 ekip merkezde 1 ekip de gezici kan bağış noktaları oluşturuyor. Günlük 300 üniteye kadar kan bağışı gerçekleşiyor. Bu sayı ilkbaharda 450 üniteye kadar çıkıyor" diye konuştu.


Hedeflerinin hastanelerin kan ihtiyacının yüzde 100’ünü karşılamak olduğunu ve çalışmalarının Antalya’nın her noktasında sürdüğünü vurgulayan Dr. Erkan Kaya,"Kan herkesin her zaman ihtiyaca. düzenli kan bağışı yapalım. Zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Hastanelerimizde tedavi gören hastalarımızın yakınlarının mağdur olmaması adına Akseki ilçesinde 21-22 Haziran tarihlerinde Akseki Belediyesi önünde kan alma otobüsümüzde kan bağışlarını kabul edeceğiz. Her zamanki gibi Akseki halkının duyarlı olacağına inanıyoruz." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye Festivali" Moskova'da başlıyor
    1. "Türkiye Festivali" Moskova'da başlıyor
    2. KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu..
    3. Önüne otomobili sürükledi: 1 Yaralı
    4. E-ticarette Türkiye önemli bir konumda
    5. "(BDKK kart düzenlemesi) Turizm..
    6. Afganistan'da intihar saldırısı! 9 ölü
    7. Karne heyecanı yaşayacak öğrenci ve..
    8. Rektör Savaşan’dan YKS uyarısı
    9. Cizre TSO Başkanı Sefinç, muhtarlarla..
    10. Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne..
    11. Annesi, 5 yaşındaki çocuğu otobüste..
    12. Adana yerel basınından Yargı Reformu..
    13. Çakal Carlos, "küresel haydut" ABD'yi..
    14. Hıghway’den Babalar Gününe özel yarışma
    15. Galatasaray U14 Takımı’ndan..
    16. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP..
    17. Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu..
    18. Topladığı çöpler müzisyenlere dönüştü
    19. Antalya’da 12 saatlik nefes kesen..
    20. Çaldıran Belediyesinden 180 bin..
    21. Denizlispor'da transfer çalışmaları
    22. Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul..
    23. Hatay’da tutuklu ve hükümlü..
    24. THY'nin 'rüya uçağı' gökyüzünde! İşte..
    25. Jandarma tarihinde rekor kırdı
    26. Diyarbakır’ı U16’da Bağlar ve DSİ Spor..
    27. Çocuklarınızın uzun boylu olmasını..
    28. Büyükşehir’den karne hediyesi
    29. SAKEM yıl sonu etkinlikleri devam..
    30. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu