Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Samsun Kızılay olarak 151 yıl içerisinde hem kan hem de yardım konusunda çok iyi bir konumda olduklarını söyledi.

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı tarafından Türk Kızılay’ının kuruluşunun 151.yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından konuşan Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, "151. kuruluş yıldönümümüzde 150 ülkeye Türk Kızılayı ulaşmakta, nerede bir afet, sıkıntı, yardım isteyen insan varsa Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık’ın öncülüğünde biz oradayız. Samsun Kızılay olarak da 151 yıl içerisinde hem kan hem de yardım konusunda çok iyi bir konumdayız. Çok iyi bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından toplu fotoğraf çektirilmesiyle tören sona erdi.

Hilal-i Ahmer’den Türk Kızılayı’na 151 yıllık merhamet çınarı

Dünyanın sayılı, bölgesinin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan Türk Kızılayı 151. yaşında, yardımseverlerin her geçen gün artan güveni ve desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ediyor. 11 Haziran 1868’de bir grup idealist doktor “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti”ni kurdu. Cemiyet 1877 yılında “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti” adını aldı. 1923 yılında “Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti” adını alan kuruluşun adı, 1935 yılında ise “Türkiye Kızılay Cemiyeti” oldu. Kuruluşa “Kızılay” adını büyük önder Atatürk verdi. Kızılay, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı’dan miras olarak aldığı pek az kurumdan biriydi.

Operasyon gücüyle bölgesinde lider

Kurulduğu ilk günden bu yana bilgi, deneyim ve operasyonel güç bakımından kendini donatan, insani yardım serüveninde baş aktör olarak yer alan Türk Kızılay, bugün 8 Bölge Afet Yönetim ve Lojistik Merkezi, 22 Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, Acil Haberleşme Sistemleri, tam donanımlı haberleşme araçları ile olası bir afete en geç 2 saat içinde ulaşma kabiliyeti, 500 bin kişiye acil barınma ve beslenme imkânı verebilecek kapasiteye ulaştı.

Kan hizmetlerinde öncü

1957 yılında kan merkezlerini kurmaya başlayan Türk Kızılay, 2005 yılında Güvenli Kan Temini programını hayata geçirdiği. O günden bu güne kan bağış oranını yüzde 654 oranında artıran Kızılay, 2018 yılı sonu itibariyle 2 milyon 581 bin 482 ünite kan bağışına ulaştı. Ülke geneline yayılmış 18 Bölge Kan Merkezi bünyesinde toplam 85 hizmet birimde 3 bin 500 personel ile 300 noktada hizmetlerini sürdüren Kızılay, Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacı olan tamamını gönüllü ve güvenli kan bağışçılarından sağlamayı hedefliyor.

İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay arasında 2013 yılının Kasım ayında imzalanan anlaşma ile “Kök Hücre Projesi”ne başlandı. Türkök Projesi kapsamında 500 bini aşkın gönüllü kök hücre vericisi kaydı oluşturuldu.

Sosyal yardımlar

Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Türk Kızılay; sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler sunuyor.