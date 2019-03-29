Türk Kızılay'dan Zimbabve'deki afet bölgesine yardım

HARARE (AA) - Türk Kızılay, Idai kasırgasında hasar gören Zimbabve'nin Chimanimani ve Chipinge bölgelerinde yüzlerce kişiye yardım ulaştırdı. Türkiye'nin Harare Büyükelçisi Hakan Kıvanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede büyük afete yol açan Idai kasırgasının yaralarını sarmak için Türk Kızılay ekibinin bölgeye intikal ettiğini belirtti.

Kıvanç, Halim Sertaç Açıcı ve Mustafa Bağçalı öncülüğündeki Kızılay ekibinin, Chimanimani ve Chipinge bölgelerindeki selzedelere gıda ve nakit para yardımında bulunduğunu kaydetti.

Ülkede mart ayının ortasında meydana gelen, 1 milyondan fazla kişiyi etkileyen Idai kasırgası ve seller nedeniyle en az 150'den fazla insan hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler için ülkede iki günlük ulusal yas ilan etmişti.



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