Türk Kızılay'dan Yemen'de 9 bin aileye kurban yardımı

SANA (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in 4 vilayetinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 9 bin aileye kurban eti dağıtımına başladı.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Lahic, Ebyen ve Dali ile doğusundaki Marib'de toplamda yaklaşık 9 bin aileye kurban eti dağıtımına başladıklarını belirtti.

Aydın, 300 büyükbaş hayvan etinin söz konusu dört vilayette bulunan iç göçmenler ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını aktardı.

Türk Kızılay'ın Yemen Yüksek Yardım Komitesi ve Yemen Kızılayı ile koordinasyon içinde bölgedeki çalışmalarını yürüttüğünü kaydeden Aydın, kurban etlerinin dağıtım işleminin iki gün daha devam edeceğini ifade etti.

Aydın ayrıca söz konusu yardımların Türk hükümetinin Yemen'deki çatışmalarda zarar gören sivillerin ve ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını gidermeye yönelik çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

- "Tük Kızılay üç yıldır Yemen'de kurban eti dağıtıyor"

Yemen Kızılayı Aden Genel Müdürü Ahmed el-Mansuri ise Türk hükümetinin ülkede başta Türk Kızılay olmak üzere çeşitli kurumlar aracılığıyla gerçekleştirdiği yardımlardan övgüyle söz etti.

Mansuri, "Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda kurban kesmeye gücü yetmeyen ihtiyaç sahibi aileler ile sığınmacıların yüzlerini güldürmek için son üç yıldır Yemen'de kurban eti dağıtımı gerçekleştiriyor." dedi.