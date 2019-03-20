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Türk Kızılaydan Saraybosna'daki aşevine destek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da faaliyet gösteren Stari Grad Aşevi, Türk Kızılayın desteğiyle gerçekleştirdiği projeler kapsamında şeker hastalarına özel erzak dağıtımına başladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:06
Türk Kızılaydan Saraybosna'daki aşevine destek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da faaliyet gösteren Stari Grad Aşevi, Türk Kızılayın desteğiyle gerçekleştirdiği projeler kapsamında şeker hastalarına özel erzak dağıtımına başladı.

Her gün binden fazla ihtiyaç sahibine ücretsiz yemek dağıtan aşevinin kurucusu ve idarecisi Zilha Seta, düzenlenen basın toplantısında, Türk Kızılay ile üç ortak proje gerçekleştireceklerini belirterek, bu projelerin ihtiyaç sahipleri için son derece önemli olduğunu söyledi.

Seta, aşevini kullanan şeker hastalarına yönelik bir program da başlattıklarını aktararak, "Her hafta şeker hastalarına özel erzak dağıtacağız. Bu şekilde hastalığın zorluklarıyla mücadele etmelerine yardımcı olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Saraybosna'da yaşayan 500'e yakın insanın aylık gelir düzeyinin 60 avro civarında olduğuna dikkati çeken Seta, projelerden bir diğerinin de bu kişilere yönelik olduğunu söyledi.

Seta, "Her ay 50 ila 100 kişiye yardımlarda bulunacağız. Bu kişiler değişecek, yardım hep aynı kişilere yapılmayacak. Türk Kızılay tarafından 50 kişiye yardım yapılacak, diğer 50 kişiye ise aşevi ve bağış yapan gönüllüler yardım edecek." dedi.

- Türk Kızılayın yardımları artarak devam edecek

Türk Kızılay Bosna Hersek Temsilciliğinden Suat Sokullu da Bosna Hersek'teki ofislerini geçen yıl kurduklarını anımsatarak, ilk etapta ülkedeki sığınmacılar için 3 bin 500 kişilik barınma yardımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aşevi ile gerçekleştirecekleri projelere de değinen Sokullu, "Birincisi, şeker hastalarına yardım paketi dağıtıyoruz. Bu bütün ay boyunca devam edecek. Her hafta 50 kişiye dağıtılacak." dedi.

Ayrıca aşevinin belirlediği 100 aile olduğuna işaret eden Sokullu, "Aşevine gelip gıda alamayanlara, evlerine götürülüp aylık gıda paketi ulaştırılması konusunda destek olacağız. Ramazan ayında da iftar dağıtımında destek olacağız." şeklinde konuştu.

Sokullu, aşevi ile sürekli irtibatta olduklarını belirterek, "Önümüzde yoğun bir süreç var. Türk Kızılay aslında geçmişten beri burada ancak ofisimiz yeni kuruldu. Kurulduğundan beri Bosna genelinde yardımlarda bulunduk. Bunlar artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:06
  1. Aş evi
  2. Bosna Hersek
  3. proje
  4. Türk Kızılayı
  5. Zilha Seta

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