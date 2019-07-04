Türk Kızılaydan Musullu göçmenlere giysi yardımı
Irak'ın Erbil kentindeki Herşem Kampı'nda yaşayan 310 Musullu iç göçmen aileye Türk Kızılay tarafından giysi yardımı yapıldı04 Temmuz 2019 Perşembe 12:42
ERBİL (AA) - Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kenti yakınındaki Herşem Kampı'nda yaşayan 300'den fazla Musullu iç göçmen aileye giysi yardımında bulundu.
Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul'da DEAŞ zulmünden gelerek hayatını burada sürdürmek zorunda kalan 310 aileye giyim yardımında bulunduk." dedi.
Yaz mevsimi boyunca Irak'taki ihtiyaç sahiplerine bu tür yardımların devam edeceğini belirten Bilgili, sundukları katkılarından dolayı Türk halkı ve bağışçılara teşekkür etti.
Türk Kızılayın özellikle terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesinden sonra yaşanan çatışmalar nedeniyle kamplara sığınan iç göçmenlere yönelik yardımları aralıksız devam ediyor.
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