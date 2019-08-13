Türk Kızılaydan Lübnan'da yaklaşık 10 bin aileye kurban yardımı

BEYRUT (AA) - Türk Kızılay, Lübnan'daki mülteciler ve ihtiyaç sahibi 10 bine yakın aileye kurban eti dağıtımında bulunuyor.

Kızılay Denetim Kurulu Başkanı İsmet Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak, kurban bağışı programı kapsamında, vekaletlerini aldıkları 700 hisse kurban bağışını Lübnan'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramın birinci günü 100 büyükbaş kurbanı başkent Beyrut'un güneyindeki Ketermaya bölgesinde kestiklerini aktaran Durmuş, dağıtmaya devam ettikleri kurban etinden Lübnan'daki Suriye ve Filistinli mülteciler ile yardıma muhtaç vatandaşların istifade ettiğini kaydetti.

Durmuş, ülkenin doğusunda on binlerce Suriyeli mültecinin yaşadığı Arsal beldesindeki kamplara, kuzeyde yer alan Trablusşam ve Akkar kentlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade etti.

"Türkiye ve Hilal-i Ahmer (Kızılay)" dendiğinde Lübnan halkının muhabbetini gözlerinde gördüklerini anlatan Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onursal başkanımız Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın selamlarını kardeş Lübnan halkına ilettik. Türk Kızılay, nüfusuna oranla en çok mültecinin barındığı ülke Lübnan'a desteklerine bundan sonra da devam edecektir."

Türk Kızılayın Lübnan'daki partner kuruluşunun Genel Müdürü İmad Said de Lübnan'daki yoksulların her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'den gelen kurban yardımlarıyla buluştuklarını dile getirerek, Türk Kızılay ve bağışçılarına teşekkür etti.