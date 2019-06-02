Türk Kızılaydan Afganistan'daki mültecilere yardım

KABİL (AA) - Türk Kızılay, Ramazan 2019 Yurtdışı Gıda Yardım Programı kapsamında Afganistan'ın kuzeyinde yaşayan ihtiyaç sahibi 412 aileye gıda paketi ulaştırdı.

Mezar-ı Şerif kentinde bulunan mülteciler kampındaki dağıtım törenine, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay ve Türkiye Maarif Vakfı Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi Müdürü Ahmet Sami Demir katıldı. Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığından yapılan açıklamada, gıda paketlerinin 112'sinin Mezar-ı Şerif'teki Faryablılar Kampı'nda, 222'sinin Şibirgan'daki Enstitü ve Devletabadlılar Kamplarında, 78'inin ise Faryab vilayetine bağlı Bilçirag ilçesinden, doğal afet ve savaş nedeniyle Şibirgan'a göç ederek ilçe merkezinde kurdukları çadırlarda hayatını sürdürmeye çalışan göçmenlere teslim edildiği bildirildi. Sıvı yağ, pirinç, yeşil çay, şeker, barbunya, hurma ve çocuk bisküvisinden oluşan gıda paketlerinden, ramazan boyunca Afganistan genelinde toplam 2 bin adet dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, Türk Kızılayın, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım faaliyetlerine, ayrım gözetmeksizin devam edeceği kaydedildi.

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