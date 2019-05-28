Türk Kızılaydan 3 bin Ezidi aileye gıda yardımı

DUHOK (AA) - Türk Kızılay, Irak'ın Duhok kentinde bulunan Hanki Mülteci Kampı'ndaki 3 bin Ezidi aileye gıda yardımında bulundu.

Dağıtım sırasında AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak'ta yaşanan terör ve şiddet olaylarının, geride büyük acılar bıraktığını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ nedeniyle yüz binden fazla Ezidi'nin Musul'un Sincar ilçesindeki evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Karaçay, şunları kaydetti:

"Bugün içinde bulunduğumuz Hanki Mülteci Kampı, Sincar'dan kaçan Ezidileri barındıran bir kamp. Terör örgütü DEAŞ'tan kaçarak başka yerlere sığınan Ezidiler, ne yazık ki bugün başka bir terör örgütü olan PKK'nın Sincar'daki faaliyeti ve varlığı nedeniyle evlerine dönemiyor."

Türkiye'nin dünyanın her yerinde fark gözetmeksizin tüm mazlumlara el uzattığına işaret eden Karaçay, bugün de bunun bir yansıması olarak Ezidilere 3 bin paket yardım dağıttıklarını dile getirdi.

Öte yandan Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Bilgili ise Sincar'dan göç ederek kamplarda yaşamak zorunda kalan 3 bin Ezidi aileye gıda kolisi ulaştırdıklarını söyledi.

Kızılay olarak ramazan ayı boyunca Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımlarını sürdüreceklerini aktaran Bilgili, "Hilal olsun Türkiye kampanyası çerçevesinde yardımlarımız devam ediyor." diye konuştu.