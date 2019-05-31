Türk Kızılay Yemen'de yetim çocuklara bayramlık giysi dağıttı

ADEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in geçici başkenti Aden'de 216 yetim çocuğa bayramlık giysi dağıttı.

Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'deki savaşta babalarını kaybeden 216 yetim çocuğa bayramlık giysi dağıttıklarını ifade etti.

Öte yandan yardım dağıtımı organizasyonuna katılan Yemen İnsani Kalkınma Derneği Başkanı Ruveyda Hazzam, Türk Kızılay'ın Yemen'de devam eden savaş nedeniyle zor şartlar altında yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarından övgüyle söz etti.

Hazzam ayrıca Aden ve diğer bölgelerde de babalarını kaybeden çocukların acılarını hafifletmek için bu tür yardımların devam etmesini umduklarını dile getirdi.

Türkiye, sivil ve hükümete bağlı vakıf ve dernekler aracılığıyla Yemen'in farklı illerinde insani yardımlar yapıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

