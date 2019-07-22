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Türk Kızılay Vekaletle Kurban Kesimi ile 51 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Türk Kızılay Kayseri Şubesi, kurban bayramında Vekaletle Kurban Kesimi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:53
Türk Kızılay Vekaletle Kurban Kesimi ile 51 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Türk Kızılay Kayseri Şubesi, kurban bayramında Vekaletle Kurban Kesimi ile ilgili basın açıklaması yaptı.


Türk Kızılay Kayseri Şubesi, ‘Vekaletle Kurban Kesimi’ kampanyası ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Vekaletle yapılacak kesimlerden elde edilen etler, konserveler halinde toplamda 51 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Türk Kızılay Kayseri Şubesi ve Cumhuriyet Meydanı’nda vekalet verme noktalarında hisse fiyatları ise, yurtiçinde 850 TL, yurtdışında 725 TL olarak belirlendi. Açıklamanın ardından 20 yıldır Türk Kızılay’a bağış yapan Fevzi Mercan’a da ödül takdimi yapıldı.


Gerçekleştirilen basın açıklamasına Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci, hayırsever Fevzi Mercan ve yönetim kurulu katıldı.


İhtiyaç sahiplerinin bu kampanya ile sadece bayramda değil yıl boyu ete kavuşacağını söyleyen Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci,“2007 yılından beri Vekaleten Kurban Kesim Kampanyası düzenleyen Kızılay, bu yılki kampanyasında hayırseverlere ‘Kurban Bereketini Yıl boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla sesleniyor. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini de yüz binlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacak. Kızılay bu yıl, Türkiye de dahil 51 ülkede vekalet sahipleri adına kurban kesecek. Bu kapsamda veterinerler tarafından özenle seçilen kurbanlıklar modern kombinalarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk 3 günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleşecek kesimlere din görevlileri, veteriner ve noter de eşlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gram, 5 kilogram ve 10 kilogramlık kutulara koyulacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Bu iyilik sınır tanımadığı sürece Bosna Hersek ve Bulgaristan’ın aralarında bulunduğu Balkan Ülkeleri, Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya’nın bulunduğu Afrika Ülkeleri, Pakistan ve Bangladeş’in bulunduğu Güney Asya Ülkeleri, Kırgızistan ve Tataristan’ın bulunduğu Orta Asya Ülkeleri, Filistin ve Irak’ın bulunduğu Ortadoğu Ülkeleri olmak üzere yurtdışında 50 ülkedeki ve Türkiye’nin tamamında ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a kurban vekaletleri verilebilecek. Hayırseverler yurtiçi 1 hisse kurban vekalet bedeli için 850 TL öderken, yurtdışı vekalet bedeli için 725 TL ödeyecek. Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine, sağlık kuralarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden dağıtılacak. Bir yerine çok olmanın güzelliğini her zamankinden daha fazla hatırladığımız bu dönemde, Kızılay’ı bir kez daha sahipleneceğinize inanıyoruz” dedi.


Hayırsever Fevzi Mercan ise yaptığı konuşmada, 20 yıldır Kızılay’a bağış yaptığını ve bağışlarının nereye gittiğini bildiği için içinin rahat olduğunu belirterek, bundan sonra da aynı şekilde bağışlarına devam edeceğini, bütün olumsuz durumlarda Kızılay’ın vatandaşların yanında olduğunu gördüğü için de vatandaşların da Kızılay’ın yanında olması gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:53
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