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Türk Kızılay vekalet ağını Amerika'dan Filipinler'e kadar yaydı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:- "Bu sene ilk defa Fildişi Sahili, Surinam, Komor Adaları ve Maldivler gibi ülkelerle Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde de kurban keseceğiz. Amerika kıtasından Uzak Asya'daki Filipinler bölgesine kadar dünyanın neredeyse tamamını kapsayacak bir operasyonda 2 bin 500 Türk Kızılay görevlisi çalışıyor" - "Türk Kızılay sayesinde Anadolu'nun yardımlaşma ve paylaşma bereketi her geçen gün dünyaya yayılıyor"

02 Ağustos 2019 Cuma 11:21
Türk Kızılay vekalet ağını Amerika'dan Filipinler'e kadar yaydı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kurban Bayramı'nda dünyanın 51 ülkesinde vekaletle aldıkları kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirterek, "Bu sene ilk defa Fildişi Sahili, Surinam, Komor Adaları ve Maldivler gibi ülkelerle Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde de kurban keseceğiz. Amerika kıtasından Uzak Asya'daki Filipinler bölgesine kadar dünyanın neredeyse tamamını kapsayacak bir operasyonda 2 bin 500 Türk Kızılay görevlisi çalışıyor." dedi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millete ait olan 151 yaşındaki Türk Kızılay'ın dünya üzerindeki mazlum milletlere yardım etmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Türk Kızılay'ın fahri başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine her zaman destek verdiğini vurgulayan Kınık, "Bu sene Kurban Bayramı'nda da başlattığımız 'Hilal Olsun Türkiye' kampanyasında dünyanın 51 ülkesinde vekaletle kurban paylarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yurt genelinde 2,5 milyon vatandaşımıza olmak üzere, 50 ülkede toplam 4,5 milyon insana kurban paylarımızı göndereceğiz." diye konuştu.

Kınık, özellikle savaşın olumsuz etkilediği Sahra Altı Afrika ülkeleri başta olmak üzere doğal afetlerin vurduğu, yoksulluğun pençesindeki muhtaç coğrafyalara da yardım edeceklerini ifade etti.

- "Türkiye'nin büyüklüğünü dünyaya gösteriyor"

Türk Kızılay olarak 51 ülkede ve 100 noktada vekaletle aldıkları kurbanları keseceklerini anlatan Kınık, şöyle devam etti:

"Bu sene ilk defa Fildişi Sahili, Surinam, Komor Adaları ve Maldivler gibi ülkelerle Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde de kurban keseceğiz. Amerika kıtasından Uzak Asya'daki Filipinler bölgesine kadar dünyanın neredeyse tamamını kapsayacak bir operasyonda 2 bin 500 Türk Kızılay görevlisi çalışıyor. Türk Kızılay sayesinde Anadolu'nun yardımlaşma ve paylaşma bereketi her geçen gün dünyaya yayılıyor. Kurban bir ibadettir. Bu ibadet paylaştığınızda insani desteğe ve cömertliğe dönüşüyor. Tüm dünya bağışçılarımızın isimleriyle yankılanacak. Bu milletimizin büyüklüğünü, devletimizin büyüklüğünü gösterecek."

Kurban bağış kampanyasının arife gününe kadar devam edeceğini, yurt içi kurban payı bedelinin 850 lira, yurt dışında kesilen kurban bedelinin ise 725 lira olduğunu hatırlatan Kınık, bağışta bulunmak isteyenlerin banka havalesi, EFT ve yurt genelindeki şube ve temsilciliklere başvurarak ya da Türk Kızılay web sitesi üzerinden kredi kartıyla 4 taksit imkanıyla vekaletlerini iletebileceklerini aktardı.

- "Coğrafyadaki muhtaç insanlar bizleri şükranla karşılıyor"

Kınık, Türk Kızılay'ın yaptığı çalışmalar nedeniyle tüm dünyada tanındığına dikkati çekerek, "Her coğrafyada özellikle yardıma muhtaç insanlar bizi şükranla karşılıyor. Gönül coğrafyamız bizi tanıyor. Geçmişten gelen bağlarla kardeşliğimizi, arkadaşlığımızı ve dostluğumuzu gördüklerinde daha çok sarılıyorlar. Bu bizim de sorumluluğumuzu artırıyor. Onlar bize her zaman şükranlarını sunarken, dertlerini paylaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında kesilen kurbanların hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını dile getiren Kınık, yurt içinde bayramda 130 ton et dağıtılacağını, kavurma haline getirilen etlerin ise bir yıl boyunca 800 gram ile 5 ve 10'ar kilogramlık konserveler halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bilgisini verdi.


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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:21
  1. Fil Dişi Sahilleri
  2. kurban bağışı
  3. Maldivler
  4. Surinam
  5. Türk Kızılay

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