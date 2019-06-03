Türk Kızılay ve TİKA'dan Irak'ta bayram yardımı - Türk Kızılay ve TİKA Irak'ın Erbil kentinde ramazan bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu

ERBİL (AA) - Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Erbil kentinde ramazan bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 700 kişiye gıda kolisi dağıttı. Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Murat Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın ramazan ayının son günü, Erbil'de artık geleneksel hale gelen yardımları kapsamında, ihtiyaç sahibi 500 kişiye gıda kolisi dağıttığını belirtti. TİKA'nın da 200 gıda kolisi dağıttığını ifade eden Bilgili, Türk Kızılay, TİKA, Irak Kızılayı ve sivil toplum kuruluşları olarak ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye bugün bayram yardımı dağıttıklarını söyledi. Bilgili, Kızılayın Irak'ta ramazan sonrasında da ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatacağını ifade etti. Irak Kızılayı Erbil Şube Başkanı Havre İhsan da Türk Kızılaya desteklerinden ötürü teşekkür etti.

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