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Türk Kızılay, ramazanda 14,7 milyon kişiye ulaştı

Ramazan bereketini Türkiye'nin her köşesine ve dünyanın dört bir yanına taşıyan Türk Kızılay, 38 ülkede 14,7 milyon ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı

05 Haziran 2019 Çarşamba 18:34
Türk Kızılay, ramazanda 14,7 milyon kişiye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, ramazan boyunca 38 ülkede 14,7 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, ramazanda Türkiye'ye yayılmış şube ve temsilciliklerin yaptığı detaylı sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşların ihtiyaçları giderildi.

Bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine merhamet ellerini uzatmak isteyen yardımseverler, Kızılay'ın gıda kolisi, zekat, fitre, fidye, aşevleri, genel nakdi, adak kurbanı, Kızılay Kart ve diğer bağış modellerinden seçim yaparak, desteklerini sürdürdü.

Bağışlar ve kendi öz kaynaklarından yüz binlerce kişiye yardım kolisi dağıtan Kızılay, ramazan bereketini Türkiye'nin her köşesine ve dünyanın dört bir yanına taşıyarak, 38 ülkede 14,7 milyon ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı.

- Yüz binlerce aileye gıda kolisi dağıtıldı

Bu yıl ramazan çalışmalarında iftar ve sahur için hazırlanan gıda kolilerine özel bir önem veren Kızılay, öz kaynaklarından alımını gerçekleştireceği gıda kolilerinin yanı sıra büyük marketlerde de stantlar açarak gıda kolisi bağışı aldı.

Türk Kızılay, yurt içinde, bir aylık süre içerisinde 400 bin gıda kolisi dağıtarak yaklaşık 1,6 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine, kurban döneminde üretilen kurban eti konserveleri ve karkas etler dağıtıldı. Kızılay, kavurma konserveleriyle 2,2 milyon, et dağıtımlarıyla ise 4,7 milyon sofraya yardım eli uzattı.

Ramazanda Ülker ile bir işbirliği yapan Kızılay, 100 bin gıda kolisine çocuklar için de hediyeler ilave etti. Ülker ürünlerinden oluşan çocuk paketi ile yaklaşık 200 bin çocuğu sevindirildi.

Ramazan bereketini farklı coğrafyalara taşıyan Kızılay, Balkanlar, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Amerika'da 38 ülkede yaklaşık 1 milyon kişiye gıda malzemesi dağıttı. Doğal afetlerin vurduğu ve savaşın olumsuz etkilediği ülkelere yönelik yardıma da ağırlık verildi.

- Fitre, fidye ve zekat bağışları ile 150 bin aileye yardım

Kızılay, "Ramazanda Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye" adlı yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin fitre, fidye ve zekatlarını da kabul etti.

Yurt çapına yayılmış hizmet ağıyla fitre, fidye ve zekatlar Kızılay vasıtasıyla tüm Türkiye'de gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı. Bu dönemde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara yaklaşık 50 milyon lira yardım, yaklaşık 150 bin haneye de bu kapsamda nakit desteği sağlandı.

- Kan bağışları için gece mesaisi

Ramazan ayında kan bağışlarına da gece mesai ayarlaması yapıldı. Ramazanda iftar sonrası da bağışlar kabul edildi.

Türkiye genelinde 300 noktada 3 bin 500 bin personel, 134 bin 756 ünite kan bağışı topladı. Geçen yılın aynı dönemine göre kan bağışı sayısı yüzde 9 oranında artış gösterdi.

- 1 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine iftar

Türk Kızılay, yurt içinde ve yurt dışında birçok bölgede ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kurdu. Ramazan ayının 15. gününde İslam Dünyası Yetim Günü münasebetiyle Türkiye'nin dört bir tarafında ve yurt dışında 50 bin kişilik iftarlar düzenledi.

Ayrıca Kızılay yurt içinde 1 milyonu aşkın kişiye, yurt dışında ise 40 binden fazla ihtiyaç sahibine iftar yemeği verdi.

16 Kızılay aşevi, 3 milyon 650 bin kap yemek çıkararak aşevlerine gelemeyecek durumda olanlara ulaştırdı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 18:34
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