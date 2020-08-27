  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Türk Kızılay koronavirüste hedefini açıkladı
Korona Virüs

Türk Kızılay koronavirüste hedefini açıkladı

Batman'da koronavirüsü yenen 250 kişinin immün plazma bağışında bulunduğu bildirildi. Türk Kızılayı’ndan açıklama yapılarak plazma kan stoku oluşturmayı hedeflendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:26:00 -
Türk Kızılay koronavirüste hedefini açıkladı

Dünya genelinde koronavirüse karşı aşı haberleri gelirken ülkeler vaka sayılarına karşı tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Türkiye’de vaka sayılarında artış önlenmesi için tedbirler sürüyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 14 ilde yeni yasaklar gündeme geldi.

Koronavirüsün tedavisine ilişkin destek tedavisi olarak değerlendirilen İmmün plazma yöntemi uygulanıyor.

Batman'da yeni tip koronavirüsü yenen 250 kişi immün plazma bağışında bulundu.

Türk Kızılay Batman Kan Merkezi, hastalığı kapıp atlatan kişilere bizzat telefon ve mesajla ulaştı.

Türk Kızılay’ı kişilere immün plazma bağışı için çağrı yaptı.

Türk Kızılay Batman Kan Merkezi Müdürü Hakkı İpek, 3 plazma cihazı ile Kovid-19 hastalarının plazma kan ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Hakkı İpek, 15 günde 250 bağışçıdan 500 ünite plazma kan alındığını açıkladı.

Kızılay olarak hedefini açıklayan İpek, plazma kan stoku oluşturacaklarının sinyalini verdi.

Ayrıca 19-60 yaşındaki bireylerin plazma kan bağışında bulunabileceği duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı
Gündem

Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı

Tam 2 bin 500 liraya 1881 adet özel baskı diye Atatürk kitabı satan sözde gazeteci Yılmaz Özdil takipçilerini bile şaşırtan bir paylaşıma im..
Çipras: Erdoğan meydan okumaktan çekinmiyor
Dünya

Çipras: Erdoğan meydan okumaktan çekinmiyor

Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Çipras, yaptığı..
ABD'den küstah adım! Türkiye mektubu ortaya çıktı
Dünya

ABD'den küstah adım! Türkiye mektubu ortaya çıktı

Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın provoke edici hamleleri sonrası ABD'den skandal Türkiye açıklaması geldi.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı