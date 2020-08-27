Türk Kızılay koronavirüste hedefini açıkladı
Batman'da koronavirüsü yenen 250 kişinin immün plazma bağışında bulunduğu bildirildi. Türk Kızılayı’ndan açıklama yapılarak plazma kan stoku oluşturmayı hedeflendiği belirtildi.
Dünya genelinde koronavirüse karşı aşı haberleri gelirken ülkeler vaka sayılarına karşı tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.
Türkiye’de vaka sayılarında artış önlenmesi için tedbirler sürüyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 14 ilde yeni yasaklar gündeme geldi.
Koronavirüsün tedavisine ilişkin destek tedavisi olarak değerlendirilen İmmün plazma yöntemi uygulanıyor.
Batman'da yeni tip koronavirüsü yenen 250 kişi immün plazma bağışında bulundu.
Türk Kızılay Batman Kan Merkezi, hastalığı kapıp atlatan kişilere bizzat telefon ve mesajla ulaştı.
Türk Kızılay’ı kişilere immün plazma bağışı için çağrı yaptı.
Türk Kızılay Batman Kan Merkezi Müdürü Hakkı İpek, 3 plazma cihazı ile Kovid-19 hastalarının plazma kan ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.
Hakkı İpek, 15 günde 250 bağışçıdan 500 ünite plazma kan alındığını açıkladı.
Kızılay olarak hedefini açıklayan İpek, plazma kan stoku oluşturacaklarının sinyalini verdi.
Ayrıca 19-60 yaşındaki bireylerin plazma kan bağışında bulunabileceği duyuruldu.