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Türk Kızılay Kırgızistan'da ramazan coşkusunu yaşattı

Kızılay, ülkenin kuzeyinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu ve bin 500 kişilik iftar programı düzenledi

24 Mayıs 2019 Cuma 19:34
Türk Kızılay Kırgızistan'da ramazan coşkusunu yaşattı

BİŞKEK (AA) - Türk Kızılay, "Hilal Olsun Türkiye" sloganı ile başlatılan ramazan faaliyetleri kapsamında bağışçılarından aldığı destekle Kırgızistan'ın kuzeyinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu ve bin 500 kişilik iftar verdi.

Kırgız Kızılay Genel Müdürü Azamat Bayalinov ve Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer'in katılımıyla düzenlenen yardım programında, ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda alışverişinde kullanmaları için kupon dağıtıldı.

Çinara Ergaşeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Kırgız Kızılayın yardımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugünlük evime makarna, su, meyve suyu, bisküvi ve et aldım. Büyük ramazan ayında bize yardım yapanlardan Allah razı olsun. Bereketiniz bol olsun." dedi.

- Türk Kızılay yardım elini Ahıska Türklerine uzattı

Türk Kızılay, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinin organizasyonunda ülkenin kuzeyindeki bazı köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi Ahıskalı ailelere gıda yardımı gerçekleştirdi.

Ahıska Türkleri Derneği, Çuy Bölgesi'ne bağlı Keneş köyü camisinin avlusunda düzenlenen yardım programına, Ahıska Türkleri ve Kırgız aileler katıldı.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Özer, 14 Kasım 1944'te yaşanan Ahıska sürgününe tanıklık eden 92 yaşındaki İbrahim Sultanov'a gıda paketini takdim etti.

Sultanov, "Bu kadar uzun zaman geçti. Türkiye, Türkiye diye kocadık. Allah bizi sizlerden ayırmasın. Elbette Türkiye büyüyecek. Allah, büyük Türk dünyasına destek olan Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ömür versin. Yardım edenlerin ömrü uzun olsun. Benim yaşıma çıkarsınız inşallah." dedi.

Özer, kendisine eşlik eden Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov ile köydeki yaşlı ve bedensel engelli kişileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve yardımları teslim etti.

Geçirdiği hastalık nedeniyle iki bacağı diz kapağından kesilen 61 yaşındaki Şevki Mondurov, kendisine yardım gönderen Türkiye halkına teşekkürlerini iletti.

- Bişkek'te bin 500 kişilik iftar verildi

Türk Kızılay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 ay önce ibadete açılan Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'nin avlusunda iftar programı düzenledi.

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Türk ve Kırgız Kızılay yetkilileri de katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, "Türk Kızılay bu ramazan ayında her yerde olduğu gibi bu yıl da Kırgızistan'da bizimle ve Kırgız vatandaşlarıyla birlikte oldu. Türk Kızılay bin 500 kişilik iftar verdi. İftara, Kırgızlar, Ahıskalılar, Tacikler, Özbekler, Kazaklar, Uygurlar, Azerbaycanlılar katıldı. İşte ramazan ayının güzel tarafı bu. Herkes çok memnun. Bu iftar için Türk Kızılaya çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin." diye konuştu.

Türk Kızılayın, Kırgız Kızılay ile iş birliği içinde çalıştığına dikkati çeken Fırat, "Türk Kızılay sadece Türkiye'de değil, Kırgızistan'da da yerel Kızılay gibi kabul ediliyor." ifadesini kullandı.



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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 19:34
  1. Ahıska Türkleri
  2. Çuy Bölgesi
  3. Ramazan
  4. Türk Kızılayı

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