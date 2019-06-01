Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından İdlip’te iftar verildi

Türk Kızılay Karabük Şubesi Zeytin Dalı Harekatı’na konu olan Suriye’nin İdlib kentindebulunan Yetim Kampında 500 kişiye iftar yemeği verdi.

İftar yemeğine Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç ve Başkan Yardımcısı Dursun Yeşiloğlu katıldı.

İdlib de açtırılan iftar programıyla ilgili açıklama yapan Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, “Burada İdlib’de, zeytin Dalı hareketine konu olan bölgede Türk Kızılayımız 15 Yetim Kampının ihtiyaçlarını karşılıyor. Bizde bugün burada Kocaeli, Nevşehir ve Yozgat Kızılay Şubeleri ile birlikte yetim çocuklarımıza yönelik iftar açtırdık. İhtiyaç sahibi ailelere Genel Merkezimiz tarafından hazırlanıp gönderilen Ramazan Gıda paketlerini dağıttık ve yetim çocuklarımızı İdlib’deki Sevgi Mağazamızdan giydirdik.Türk Kızılay burada ülkemizin bayrağını gururla ve başarı ile dalgalandırmakta. Burada Yetim Kamplarında yaklaşık 7 bin çocuk kalıyor. Maalesef bu acımasız savaşta en çok mağdur olanlar kadınlar ve çocuklar. Babaları ile anneleri şehit edilmiş veya anne ve babasını aynı anda kaybeden yetim çocuklar var. Kızılayımız onların yüreklerini güldürmek istiyor. Biz Kızılay olarak çocukların ve mazlum, mağdurların yanındayız. Bizde Karabüklü hayırseverlerimizin buradaki iftar için verdikleri şartlı bağışla bugün burada Yetim çocuklarımızla beraber olduk. Hayırseverlerimizden Allah Razı olsun. Yaptıkları hayır buradaki yetimlerimizin bu akşam iftarda yüzünü güldürdü” ifadelerini kullandı.