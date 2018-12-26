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Türk Kızılay "kar kaplanları"nın içini ısıtıyor

Türk Kızılay ekipleri, Bolu Dağı'nda kar yağışı sonrasında vatandaşların mağdur olmaması için çalışan polis, jandarma ve kara yolları ekiplerine sıcak içecek ve kumanya ikramında bulundu.

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:35
Türk Kızılay "kar kaplanları"nın içini ısıtıyor

Türk Kızılay ekipleri, Bolu Dağı'nda kar yağışı sonrasında vatandaşların mağdur olmaması için çalışan ve "kar kaplanları" olarak tabir edilen polis, jandarma ve kara yolları ekiplerine sıcak içecek ve kumanya ikram etti.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ekipleri, D-100 kara yolunun Bolu Dağı'nda geçen haftadan bu yana etkisini sürdüren kar yağışı sonrası bölgede ring halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede çalışma yapan kara yolları ekiplerine çay, çorba ve yiyecek ikramında bulunan Kızılay ekipleri, "kar kaplanları"nın içini ısıtıyor.

- "Yollarımız açık"

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü Zafer Kamber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının başlamasının ardından bölgede teyakkuzda olduklarını söyledi.

Her gün sabah-öğlen olmak üzere 2 kez bölgede ring yaptıklarını anlatan Kamber, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daima hazırlıklıyız, battaniye ihtiyacı olabiliyor, bu ihtiyaçları da sağlıyoruz. Bereket olması anlamında kar yağışını bekliyorduk. Kara yolları ekiplerimiz de çok güzel çalışıyor. Yollarımız açık vaziyette ama çalışanlarımızı unutmamalıyız. Bu soğuk kış gününde hakikaten öz veriyle çalışıyorlar. Mümkün olduğu kadar onların ihtiyaçlarını karşılamaya, sıcak bir çay-kahve içmelerine dönük çalışıyoruz. 24 saat esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece bu bölgede değil; Bolu, Kastamonu, Karabük hattında, tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz. Bu kış için toplamda 10 bin kişiye göre hazırlık yaptık. İnşallah ihtiyaç olmaz ama olursa da hazırlıklarımız tamam."

Ankara'dan İstanbul'a giderken Bolu Dağı'nda aracı bozulan Sedat Bozkurt'a da Kızılay ekiplerince ikramda bulunuldu.

Bozkurt, "Allah razı olsun Kızılay'ımızdan. Çok memnun olduk, kendimizi yalnız hissetmedik. Sıcak çayı da içtik, çok güzel oldu, teşekkür ediyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:35
  1. Karabük
  2. Kastamonu
  3. İstanbul
  4. Bolu
  5. Ankara
  6. Düzce
  7. İkram
  8. kar
  9. Türk Kızılay
  10. Zafer Kamber

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