Türk Kızılay, ilk 6 ayda kan bağışı hedeflerini yakaladı

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, yılın ilk 6 ayında kan bağışı hedefini yakaladı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılayın 2005'ten itibaren üstlendiği gönüllü, güvenli ve düzenli kan bağışı programı "Ulusal Güvenli Kan Temini" projesiyle her geçen yıl daha çok sayıda insana temas ediliyor.

Bu yıl 2 milyon 705 bin 500 ünite kan bağışı rakamına ulaşmayı hedefleyen Türk Kızılay, yılın ilk 6 ayında 1 milyon 392 bin 582 ünite kan bağışı toplayarak, hedefinin yüzde 51'ine ulaştı.

Türk Kızılay, 2019 itibarıyla 63 ildeki 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağış merkezi, 60 sabit kan alma birimi ve günlük ortalama 155 gezici ekip olmak üzere toplam 300 noktada düzenlenen kan bağışı faaliyetlerini, 3 bin 515 personel ve 746 araçlık filosu ile yürütüyor.

Türk Kızılay, yılın ilk yarısında Türkiye genelindeki kan ihtiyacının yüzde 96'sını karşılamanın yanı sıra transfüzyon merkezi statüsündeki hastanelerin eritrosit bileşeni ihtiyaçlarını da yüzde 99,7 oranında temin ediyor.

- 593 bin 284 kök hücre bağışçısı

Bu yıl ki bağışçıların yüzde 33'ü lise, yüzde 23'ü lisans ve yüzde 17'si ilkokul mezunu; yüzde 16'sı kadın, yüzde 84'ü erkeklerden oluşuyor. Bağışçıların yüzde 27'si serbest meslek sahibi, yüzde 20'si öğrenci ve yüzde 13'ü işçi.

Kök hücre bağışçısı kazanımı çalışmalarını, TÜRKÖK projesi adı altında aktif olarak sürdüren Türk Kızılay, 2019 yılı Temmuz ayına kadar 593 bin 284 kök hücre bağışçısı kazandı.