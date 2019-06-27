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Türk Kızılay ile WEFA İşbirliği Protokolü İmzaladı

Türk Kızılay ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:15
Türk Kızılay ile WEFA İşbirliği Protokolü İmzaladı

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile WEFA Genel Başkanı Musab Aydın işbirliği protokolü imza töreni için Kızılay Genel Merkezi’nde bir araya geldiİki kurum arasında insani yardım alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.

WEFA Genel Başkanı Aydın, “İnsani yardım çalışmalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi adına Türk Kızılay ile önemli bir adım atmış olduk. Protokolümüzle tüm hizmetlerimizin daha da büyüyeceğine inancımız tam. Türk Kızılay ile birikim ve tecrübelerimizi birleştirecek, yapacağımız ortak çalışmalarla tüm insanlığa daha da faydalı olacağız. Özellikle Avrupa’daki gençlerimizin yardım bilincini geliştirme noktasındaki çalışmalar veya acil yardımlar ile diğer projeler noktasında Türk Kızılay’la birlikteliğimiz inşallah hayırlara vesile olur.” ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık ise “WEFA ile güzel bir işbirliğine imza attık. Protokolümüzle hem afetlerde hem de insani yardıma ihtiyaç duyulan zamanlarda ve bölgelerde ortak operasyonlar yapmayı, gönüllülük ve dayanışma bilincini birlikte geliştirmeyi, savaş, kıtlık ve afet coğrafyalarındaki etkinliğimizi birlikte işbirliği yaparak artırmayı hedefliyoruz. Bundan önce de WEFA ile pek çok operasyonumuz, dayanışmamız oldu. Bundan sonra bu işbirliği anlaşmamız çerçevesinde daha nitelikli çalışmalarımız olacak. Hem Avrupa’daki yardımseverlerimiz, bağışçılarımız hem de dünyadaki muhtaçlar bu iki kuruluşun işbirliği ile birbirlerine daha sağlam ve daha güvenli köprülerle bağlanmış olacaklar. İşbirliği protokolümüzün tekrardan hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

İşbirliği protokolünün imzalanmasının ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:15
  1. Aydın
  2. Türk Kızılay
  3. WEFA

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