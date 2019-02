Türk Kızılay Erciş Şube Başkanlığına Kurbani Özdaş seçildi

Van’ın Erciş ilçesinde Türk Kızılay Şube Başkanlığına Kurbani Özdaş seçildi.

Erciş Sürekli Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleyen olağanüstü kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Türk Kızılayla ilgili slayt gösterisi gerçekleştirildi. Ardından kongrede konuşan Türk Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, 150 yıllık geçmişiyle bu ülkenin büyük bir mirası olan Türk Kızılayın geçmişten aldığı emaneti geleceğe taşımasına, iyiliğin hem insani hem İslami hem de vicdani muhasebesini terennüm etmek için bir araya geldiklerini belirterek, “İyilik çınarı olarak özelde Türkiye’de, genelde de tüm dünyada dal, budak, mazlum, mağdur ihtiyaç sahiplerine ulaşan Türk Kızılayı yeryüzünde savaş, sürgün, işgal, felaketler yüzünden evsiz, yurtsuz, vatansız, sahipsiz, aç ve biçare kalanların umudu olmaya devam ediyor. Bizler genel merkezimizin teklifi ile görevlendirildik. Bugün ise ilçemizde ilk kongremizi yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın çizdiği ve belirttiği 2023 hedefine dikkatli ve titiz çalışmalarla inşallah hep birlikte ulaşacağız’’ dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, Türk Kızılayın önemine vurgu yaparak, “Allah hiçbir zaman ülkemizin başına felaket ve musibetleri getirmesin. Her savaş anında, her felaket anında insanlığın yaralarını sarmaya, sıkıntılarını gidermeye gönüllülük esasıyla bugün 81 il ve ilçelerinde kurulmuş olan Türk Kızılayı, ilçemizde de gerek deprem öncesi gerekse deprem sonrası faaliyetlerini gösterdi. Kızılay şubesinin ilçemizde kapatılması gerçekten bir eksiklikti. Kurbani Özdaş hocamız ve ekibini takdir ediyor ve her zaman yanlarında olacağımızı belirterek kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Geçici Divan Başkanlığını Erciş SYDV Müdürü Harun Işık’ın yaptığı seçimlere geçildi. 50 üyenin tek aday olarak gösterdiği seçim sonucunda Kurbani Özdaş Türk Kızılay Erciş Şube Başkanı seçilirken, başkan yardımcılığına ise Mehmet Mevlüt Selçuk getirildi. Yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Sefer, Burhan Bedir, Cengiz Akşit, Behiye Kuşman ve Erdoğan Işıkçelebi seçilirken, denetim kurulu üyeleri ise Veysel Sağlam ile Sadettin Çemen’den oluştu. Üst kurul üyeliklerine de Veysel Sağlam ile Ercan Bedir seçildi.