0553 313 94 23

Türk Kızılay Erciş Şube Başkanlığına Kurbani Özdaş seçildi

Van’ın Erciş ilçesinde Türk Kızılay Şube Başkanlığına Kurbani Özdaş seçildi.

17 Şubat 2019 Pazar 12:57
Türk Kızılay Erciş Şube Başkanlığına Kurbani Özdaş seçildi

Van’ın Erciş ilçesinde Türk Kızılay Şube Başkanlığına Kurbani Özdaş seçildi.


Erciş Sürekli Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleyen olağanüstü kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Türk Kızılayla ilgili slayt gösterisi gerçekleştirildi. Ardından kongrede konuşan Türk Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, 150 yıllık geçmişiyle bu ülkenin büyük bir mirası olan Türk Kızılayın geçmişten aldığı emaneti geleceğe taşımasına, iyiliğin hem insani hem İslami hem de vicdani muhasebesini terennüm etmek için bir araya geldiklerini belirterek, “İyilik çınarı olarak özelde Türkiye’de, genelde de tüm dünyada dal, budak, mazlum, mağdur ihtiyaç sahiplerine ulaşan Türk Kızılayı yeryüzünde savaş, sürgün, işgal, felaketler yüzünden evsiz, yurtsuz, vatansız, sahipsiz, aç ve biçare kalanların umudu olmaya devam ediyor. Bizler genel merkezimizin teklifi ile görevlendirildik. Bugün ise ilçemizde ilk kongremizi yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın çizdiği ve belirttiği 2023 hedefine dikkatli ve titiz çalışmalarla inşallah hep birlikte ulaşacağız’’ dedi.


AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, Türk Kızılayın önemine vurgu yaparak, “Allah hiçbir zaman ülkemizin başına felaket ve musibetleri getirmesin. Her savaş anında, her felaket anında insanlığın yaralarını sarmaya, sıkıntılarını gidermeye gönüllülük esasıyla bugün 81 il ve ilçelerinde kurulmuş olan Türk Kızılayı, ilçemizde de gerek deprem öncesi gerekse deprem sonrası faaliyetlerini gösterdi. Kızılay şubesinin ilçemizde kapatılması gerçekten bir eksiklikti. Kurbani Özdaş hocamız ve ekibini takdir ediyor ve her zaman yanlarında olacağımızı belirterek kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Geçici Divan Başkanlığını Erciş SYDV Müdürü Harun Işık’ın yaptığı seçimlere geçildi. 50 üyenin tek aday olarak gösterdiği seçim sonucunda Kurbani Özdaş Türk Kızılay Erciş Şube Başkanı seçilirken, başkan yardımcılığına ise Mehmet Mevlüt Selçuk getirildi. Yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Sefer, Burhan Bedir, Cengiz Akşit, Behiye Kuşman ve Erdoğan Işıkçelebi seçilirken, denetim kurulu üyeleri ise Veysel Sağlam ile Sadettin Çemen’den oluştu. Üst kurul üyeliklerine de Veysel Sağlam ile Ercan Bedir seçildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kurdukları ittifakın içerisinde PKK var"
    1. "Kurdukları ittifakın içerisinde PKK..
    2. Bir Baba Hindi Mustafa’nın heykeli..
    3. Dev maç Cüneyt Çakır'ın
    4. Gercüş’te umre ödüllü Siyer Sınavı..
    5. Binali Yıldırım: “Fatih’i eski..
    6. Özakcan; "Kapımız, herkese açık"
    7. Engelli Sanat Akademisi ile engelleri..
    8. Merasim Sokak şehitleri anıldı
    9. Tanzim için Niğde’den günde 6 kamyon..
    10. Balıkçıların tezgahları boş kaldı,..
    11. Edirne'de yıkılmaya yüz tutmuş..
    12. YÖK, üniversitelerde dijital dönüşüm..
    13. ANALİZ - Fransa'nın "sarı yelekliler"..
    14. Samsun’da 6 bin 384 uyuşturucu hap ele..
    15. Şüphelinin attığı poşette EYP bulundu
    16. Çayın yanında tespih
    17. Afyonkarahisar Cumhurbaşkanını bekliyor
    18. Pakistan kriket ligi, Pakistan'a dönüyor
    19. İran'dan peş peşe açıklamalar! Savaş..
    20. Beykoz’da çöken duvar havadan..
    21. Belediyelerin eğitimdeki yeri konuşuldu
    22. Aşırı yüklemeden dolayı elektrik..
    23. "Her yıl 500 bin ton ekmeği çöpe..
    24. Bakan Çavuşoğlu dış politikayı..
    25. Başkan Ataç, Vanlılara çalışmalarını..
    26. Nefessiz kalan sokak köpeğini tesis..
    27. ’Futbol Bir Oyundur’ çocuklardan..
    28. Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı..
    29. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü..
    30. Türk Kızılay Erciş Şube Başkanlığına..
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi