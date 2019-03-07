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Türk Kızılay ekibi Yemenli yetkililerle acil ihtiyaçları görüştü

07 Mart 2019 Perşembe 21:00
Türk Kızılay ekibi Yemenli yetkililerle acil ihtiyaçları görüştü

ADEN (AA) - İnsani yardım faaliyetleri için Yemen'de bulunan Türk Kızılay ekibi, ülkedeki Sağlık ve Yerel Yönetim Bakanlığı temsilcileriyle acil ihtiyaçları görüştü.

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç başkanlığındaki heyet, geçici başkent Aden'de, Yemen Sağlık Bakanlığı Vekili Maslah et-Tevali, Sağlık Bakanlığı Ofis Müdürü Abdunnasır en-Numeyr, Kanserle Mücadele Ulusal Programı Müdürü Cemal Abdulhamid ile bir araya gelerek istişare ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Vekili Tevali, Türk tarafıyla ülkedeki acil ve zorunlu ihtiyaçları ele aldıklarını söyledi.

Tevali, bazı şehirlerdeki diyaliz merkezleri ile Aden'deki kanser hastalarının desteklenmesi, ihtiyaç bölgelerinde mobil klinik uygulamasının aktif hale getirilmesi gibi konuların görüşüldüğünü ifade etti.

Türk Kızılayı ekibiyle ayrı bir görüşmede bir araya gelen Yerel Yönetim Bakanlığına bağlı Yemen Yüksek Yardım Komitesi yetkililerinden Nebil el-Hakimi de "Türk heyetiyle görüşmemizde başta yoksul ailelerle ilgili projeler olmak üzere temel ihtiyaç ve talepleri konuştuk." dedi.

Hakimi, yarım kalan projelerin tamamlanması ve lise öğrencilerine üniversite eğitimi alabilmeleri için destek verilmesi gibi konuları da ele aldıklarını aktardı.

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç ise Sağlık ve Yerel Yönetim Bakanlığı temsilcilerinin sundukları öneri ve projeleri gelecek günlerde Kızılay yönetimiyle görüşeceklerini belirtti.

Türk Kızılay ekibi, iki günlük bir ziyaret için dün Aden'e gelmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 21:00
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