Türk Kızılay Edremit Şubesi’nden Kaymakam Sırmalı’ya ziyaret Balıkesir’in Edremit ilçesinde Türk Kızılay Edremit Şubesi yeni yönetimi, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret etti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Türk Kızılay Edremit Şubesi yeni yönetimi, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Türk Kızılay Edremit Şubesi çalışmaları hakkında bilgiler sunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sırmalı, yeni seçilen Başkan Himmet Bora’ya ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Türk Kızılay Edremit Şubesi Başkanı Himmet Bora, Başkan Yardımcısı Metin Örkçü ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

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