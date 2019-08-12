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Türk Kızılay Bulgaristan-Türkiye sınırındaki gurbetçilere içme suyu dağıttı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:54
Türk Kızılay Bulgaristan-Türkiye sınırındaki gurbetçilere içme suyu dağıttı

SVİLENGRAD (AA) - Bulgaristan'daki hayır faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay Bulgaristan Delegasyonu, sıla yolundaki gurbetçilerin geçişlerini yaptığı Bulgaristan-Türkiye sınırında içme suyu dağıtmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Bulgaristan Delegasyonu, Bulgar Kızılhaçın lojistik desteğiyle Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak için bekleyen ve Türkiye'den Avrupa'ya çıkış yapan araçlardaki yolculara 500 şişe su dağıttı.

Türk Kızılay Bulgaristan Delegasyonu Başkanı Özge Doğan Irmak, AA muhabirine, "Her zaman olduğu gibi sıla yolundaki gurbetçi vatandaşlarımızın yanında olmak, onların içme su ihtiyaçlarını karşılamak için destek veriyoruz." dedi.

Irmak, gurbetçilerin Avrupa'ya dönüş zamanı olan ağustosun son günlerinde, Bulgaristan'a doğru trafiğin yoğunlaşmasının beklendiğini söyledi.

Bu nedenle yolcuların su ihtiyacını gidermek için Bulgar Kızılhaçının sınıra yakın Hasköy kentindeki deposunda, içme suyu stoklarını sürekli olarak bulundurduklarını ifade eden Irmak, ülkenin birçok yerinde yetim çocuklara, yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerine yardımları aralıksız sürdürdüklerini anlattı.

Irmak, "İhtiyaç sahibi ailelere ulaşarak Türk Kızılay ile Bulgar Kızılhaçının ortak afet-acil durum stoklarından temin edilen hijyen kolileri, mutfak setleri ve battaniyelerin dağıtımı gerçekleştirildi, çocuklara çeşitli hediyeler verildi." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:54
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