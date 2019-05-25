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Türk Kızılay, 8 bin Suriyeliye iftar programı düzenledi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay’ı Hatay’da 8 bin Suriyeli vatandaş için iftar programı düzenledi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 02:43
Türk Kızılay, 8 bin Suriyeliye iftar programı düzenledi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay’ı Hatay’da 8 bin Suriyeli vatandaş için iftar programı düzenledi.


İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay’ı Hatay’ın Altınözü İlçesi’nde bulunan Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi’nde 1600 aile toplamda 8 bin Suriyeli olmak üzere iftar programı düzenledi.


İftar programına katılan Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu Suriye’de Türk menşeli yardım kuruluşlarının olduğunu belirterek “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye’de yaşanan krizden dolayı kardeşlerini bağrına basmış durumda. İnşallah Suriye’de kriz biter, toprak bütünlüğü korunur ve yurt dışına çıkmak zorunda kalmış Suriyeliler yeniden yeni Suriye’yi kurarlar inşallah. Türkiye Cumhuriyeti elinde ki imkan ve kabiliyetle devlet ve millet işbirliği oradaki kardeşlerimizin yaralarına derman olmaya çalışıyor. Bugün İdlib’de Türk menşeli yardım kuruluşu başta Kızılay olmak üzere, Afad ile birlikte orada ki kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyor” dedi.


Türk Kızılay Suriye Ülke Alan Koordinatörü Fatih Kökçan ise Ramazan ayı boyunca 300 bin Suriyeli vatandaşa iftar programı düzenleyeceklerini söyleyerek “burada 1600 ailemize toplamda 8 bin kişiye iftar programımızı yaptık. Suriye operasyonu kapsamında şu anda Ramazan boyunca yetimhanelerimiz, kamplarımız Suriye içi kamplarımız da toplamda 300 bin kişiye iftar programını Ramazan boyunca bitireceğiz” dedi.


İftar programına, Hatay Vali Yardımcısı Salih Altun, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Göç İdaresi İl Müdürü Mustafa Cengiz Bilen ve ilgililer katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 02:43
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