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Türk Kızılay 50. yılını kutlayan Filistin Kızılayı'nın yanında

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan:- "Filistin Kızılayı'nın yönetim kadrosunu, çalışanlarını, gönüllülerini, bağışçılarını ve gönül verenlerini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlere Türk Kızılay'ın ve Türk halkının selamını getirdim"- "Tarihi ve güçlü bağları olan iki güçlü kurumuz. İlişkilerimizi her geçen gün daha ileri bir seviyeye taşımak için çalışacağız"- "İnşallah Filistin toprakları üzerinde ortak çalışmalarımızı da ara vermeden sürdürerek kardeş Filistin halkına hizmet etmekten geri durmayacağız"

05 Temmuz 2019 Cuma 01:34
Türk Kızılay 50. yılını kutlayan Filistin Kızılayı'nın yanında

RAMALLAH (AA) - Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, "Filistin Kızılayı'nın yönetim kadrosunu, çalışanlarını, gönüllülerini, bağışçılarını ve gönül verenlerini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlere Türk Kızılay'ın ve Türk halkının selamını getirdim." dedi.

Filistin Kızılayı'nın 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları nedeniyle işgal altındaki Filistin'e gelen Altan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Filistin Kızılayı Başkanı Dr. Yunus El-Hatip ile Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen törene katıldı.

Altan, çok sayıda yerli ve yabancı misyon temsilcisinin de yer aldığı törende yaptığı konuşmada, "Filistin Kızılayı'nın yönetim kadrosunu, çalışanlarını, gönüllülerini, bağışçılarını ve gönül verenlerini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlere Türk Kızılay'ın ve Türk halkının selamını getirdim." ifadelerini kullandı.

Filistin Kızılayı'nın 50. kuruluş yıldönümünü tebrik eden Altan, törene katılmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Tarihi ve güçlü bağları olan iki güçlü kurumuz. İlişkilerimizi her geçen gün daha ileri bir seviyeye taşımak için çalışacağız." diye konuştu.

Altan, Türk Kızılay'ın, Kudüs ve Gazze ofisleriyle çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini vurgulayarak, "İnşallah Filistin toprakları üzerinde ortak çalışmalarımızı da ara vermeden sürdürerek kardeş Filistin halkına hizmet etmekten geri durmayacağız." dedi.

Altan ayrıca tören sonunda, Filistin Kızılayı Başkanı Hatip'e 1910 yılına ait Osmanlı Devleti Hilal-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti'nin Kudüs Şubesinin kuruluşuna ait tarihi belgeyi takdim etti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 01:34
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