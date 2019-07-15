Türk kirazı Çin Seddi'ni aştı

İSTANBUL (AA) - Tekfen Tarım bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve'nin ürettiği kirazlar, İzmir'den yola çıkıp Çin pazarına Şangay kentinden giriş yaptı.

Tekfen Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük meyve üreticisi ve ihracatçısı firmalarından olan Alanar Meyve'nin ürettiği ve soğuk işlem görmeden Çin'e sevkiyatını gerçekleştirdiği kirazlar, Şangay'a ulaştı.

Bir ilk niteliği taşıyan sevkiyat için Şangay'ın Huizhan pazar yerinde düzenlenen törene Türkiye'nin Şangay Başkonsolosluğu ve ihracatın gerçekleştirildiği firmaların üst düzey temsilcileri ile bazı perakende zincir firmalarının yetkilileri katıldı.

Açıklamada, bu sevkiyatın soğuk hava depolarında bekleme yapılmadan gerçekleştirilmesinin büyük önem arz ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çin'in bugüne kadar Türkiye'ye uyguladığı ve kirazların 'soğuk işlem görmesi gerekliliği' prosedürü, son bir yıldır yapılan görüşmeler ve yoğun çalışmalar sonucunda kaldırıldı ve Alanar Meyve tesislerinde yapılan incelemeler sonrası Türk kirazına Çin yolu açılmış oldu. Bu gelişmelerden önce, kirazların 16 gün boyunca soğuk hava depolarında bekletilmesi Türkiye'ye diğer ihracatçı ülkelere karşı rekabetçiliğini zayıflatıyordu. Kiraz deyince, dünyanın en büyük üreticisi Türkiye ile en büyük tüketicisi Çin'i buluşturan sevkiyat, dünyanın en büyük pazarının Türk kirazına kapısının açılmasıyla hem Türkiye'nin ihracat stratejisi için hem Türk çiftçisi için de büyük önem taşıyor."

- "Türk üreticisi için çok önemli"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, bu gelişmenin Türk tarım sektörü için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bu sevkiyatla sadece ürün ihraç etmedik, Çin pazarına önemli bir giriş yaptık. Soğuk işlem görmeden sevkiyat yapabilme imkanıyla Çin'e ihracatta avantajlı konuma geldik." ifadelerini kullandı.

THY'nin yaygın uçuş ağıyla birlikte henüz sezon bitmeden Çin'e kiraz ihraç etmeye başladıklarını aktaran İnce, bu sayede pazarın güçlü oyuncularından ABD'nin pazardaki yerinden pay almaya başladıklarını bildirdi.

İnce, Tekfen Tarım ve Alanar Meyve öncülüğünde gerçekleşen bu ihracatın aynı zamanda Türk üreticisi için de çok önemli olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Çünkü Çin'den her geçen gün yeni siparişler alıyoruz ve Çin'in tüketim potansiyelini de düşündüğümüzde bu taleplerin önümüzdeki günlerde daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Hedefimiz kaliteden ve izlenebilirlikten ödün vermeden, yıllarca kapısını aşındırdığımız Çin'de uzun soluklu kalabilmek. Fümigason yöntemiyle elde ettiğimiz bu avantaj, şüphesiz ki önümüzdeki yılın kiraz sezonunda Türkiye'nin kiraz ihracat coğrafyasını ağırlıklı olarak Çin'e kaydıracaktır. Biz de Tekfen Tarım olarak bu işlem için yeterlilik alan 8 ihracatçı/üreticiden biri olarak, Türk kirazının dünyada hak ettiği değeri bulması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

- İhraç edilen Türk kirazları lezzet yıldızı almıştı

Çin'e ihraç edilen kirazlar, Brüksel merkezli International Taste Institute tarafından yapılan ve yüzlerce ülkeden, binlerce gıda ve içecek ürününün katıldığı 2019 tat değerlendirmesi ve sertifikasyonu sonuçlarına göre yüzde 87,9'luk bir skorla 2 altın yıldız lezzet sertifikasını kazanmıştı.

Sadece performansı yüzde 70'in üzerinde olan ürünlerin derecelendirildiği ve sertifikasyonunda aralarında Michelin yıldızlı şefler ve dünyaca ünlü sömeliyelerin jüri olarak yer aldığı süreç, tüm dünyadan gelen binlerce gıda ve içecek ürününün değerlendirilmesini kapsıyor.