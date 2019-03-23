Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü kuruluyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, ‘Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü’nün kurulması teklifinin Yükseköğretim Genel Kurulu’nda kabul edilerek Cumhurbaşkanlığı’na sunulduğunu söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında "Endüstriyel Tarım Bitkileri" alanında iş birliği protokolü imzalandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonun’da imza töreninden önce Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü’yle ilgili açıklamalarda bulunuldu.

Akademi ve iş dünyasının sahip olduğu birikim ve tecrübenin birleştirilerek bir güç oluşturulması gerektiğini belirten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan, "Bizler ülkemizin üreterek büyümesini desteklediğimiz gibi bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Tüm yaptığımız çalışmaların sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle gündeme gelen kenevir üretim konusu. Kenevir üretiminin artırılmasıyla ilgili iş dünyası ve sanayi heyecanla karşılandı. Türkiye’nin tamamında üretim yapılması konusunda teklifler geliyor. Kenevir birçok sanayi ürününde kullanılan ekonomik değeri yüksek bir bitki. Kenevir bitkisinin Anadolu’daki varlığı yüzyıllar öncesine dayanıyor. Anadolu’daki tür diğer çeşitlere göre kalitesi ve yüksek verimliliği ile ön plana çıkıyor. Üniversitemizin endüstriyel kenevir tohumunu üretmesiyle birlikte sanayide önemli bir hammaddenin üretimini de elimizde bulundurmuş olacağız. Bu konunun stratejik kısmı burada saklı. Tüm bu süreçlerin kontrollü bir şekilde devam etmesi için güzel bir adım atıldı. Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü kurulma çalışmalarını başlattık. Yerli ve milli kenevir üretimi çalışmalarının Samsun’da yapılması bizi mutlu ediyor. Üniversitemizle endüstriyel bitkilerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi adına yapacağımız bu iş birliği daha büyük bir önem kazanıyor" dedi.

"Enstitü Samsun için önemli bir fırsat"

Üniversite sanayi işbirliğini önemsediklerini dile getiren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Başkanın bahsettiği Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü ile ilgili bir gelişmeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu perşembe itibariyle teklifimiz Yükseköğretim Genel Kurulu’nda kabul edildi. Cumhurbaşkanına takdim edildi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın imzasıyla neticelenerek faaliyete geçireceğiz. Kenevirle ilgili faaliyetler bu enstitü aracılığı ile gerçekleşecek. Türkiye’de ilk bu isimle kurulacak enstitü Samsun için önemli bir fırsat. Bu işbirliği ile güç oluşturmuş olduk. Bu güç üretime, araştırmaya ve Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

“Herkes bu ürünün peşine düştü”

Kenevir konusunda Samsun’da çok önemli gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Kenevir tohumu konusunun gündeme gelmesinden sonra herkes bu ürünün peşine düştü. Bu ürünün dışarıdan gelen ürünlerle karışmaması için çiftçilerimize; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü dışında ürünü dışarı satılmaması önerisinde bulunduk. Çiftçilerimizle sözleşme yaparak üretilecek ürünleri alıyoruz. Şu an 450 dekar daha ekim yapıldı. 15 ton tohum elde edeceğiz. Önümüzdeki sene 5 bin dekarda üretim yapılacak. 2-3 yıl içerisinde tohumlar düzenli ve kontrollü bir şekilde çoğaltılacak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzaları atıldı.