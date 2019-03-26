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Türk Keneşi Berlin'de toplandı

YTB Başkanı Abdullah Eren: - "Bizler, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başarısıyla mutlu olurken, yaşadıkları en ufak bir sorunda derin üzüntü duymaktayız. Bu nedenle sınırlarımız dışında yaşayan her vatandaşımızın sorunlarını ortadan kaldıracak, sıkıntılarına derman olacak, sıla hasretini dindirecek, refah ve yaşam kalitesini artıracak her türlü çözümü üretmek üzere önemli programlar yürütmekteyiz"

26 Mart 2019 Salı 19:32
Türk Keneşi Berlin'de toplandı

BERLİN (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan Türklerin başarılarıyla mutlu olduklarını, yaşadıkları en ufak sorunda ise derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Eren, Türk Konseyi Genel Sekreterliği koordinasyonunda ve YTB ile Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen Türk Keneşi Türkdildeş Diaspora Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerine Yönelik Ortak Kapasite Geliştirme Eğitim Programı'nda konuştu.

Yurt dışındaki Türklerin yaşadıkları ülkelere sundukları katkının önemli olduğunun altını çizen Eren, Almanya'daki Türklerin kurdukları sivil toplum örgütleriyle etkin hareket etme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Eren, yurt dışında yaşayan Türklerle vatandaşlık bağı kurduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bizler, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başarısıyla mutlu olurken, yaşadıkları en ufak bir sorunda derin üzüntü duymaktayız. Bu nedenle sınırlarımız dışında yaşayan her vatandaşımızın sorunlarını ortadan kaldıracak, sıkıntılarına derman olacak, sıla hasretini dindirecek, refah ve yaşam kalitesini artıracak her türlü çözümü üretmek üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak önemli programlar yürütmekteyiz."

YTB olarak 170 ülkeden 17 binden fazla uluslararası öğrenciye Türkiye'de burs vererek misafir ettiklerini anlatan Eren, bunu da "sempatik bağ" olarak adlandırdıklarını kaydetti.

Avrupa'daki Türk diasporasının tecrübelerini, konsey içerisindeki diğer ülke diasporalarıyla paylaşmasının yerinde olacağını vurgulayan Eren, şöyle devam etti:

"Kasım ayında Ankara'da YTB'nin ev sahipliğinde diasporadan sorumlu bakanlarla ve kurum başkanlarıyla çok geniş bir toplantı yaptık. Toplantı çevresinde Türkdildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisini ve 2018-2019 Türkdildeş Diasporaları İçin Ortak Eylem Planı'nı imzaladık ve faaliyete koyduk. Kardeş topluluklar olarak tarihi, kültürel günlerde bir araya gelmemiz ortak kimlik ve ortak dili konuşan halklar olarak milli günleri birlikte kutlamak çok önemli. Ortak sorunlarımıza ortak çözümler bulmamız gerekiyor. Özelikle ırkçılık, İslamofobi, kültürel ve manevi değerlerin aşınması gibi konularda Türk Konseyi üyelerinin birlikte hareket etmesi çok önemli."

- "Türk toplumu temsilcileri Türk Konseyi ile iş birliğine hazır"

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da konuşmasında Almanya'daki Türk toplumu hakkında bilgi verdi.

Türklerin Almanya'daki en büyük diasporayı oluşturduğunun altını çizen Aydın, çeşitli mekanizmalarla örgütlenen Türk toplumunun ülke değerleriyle uyum içinde varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Aydın, Türk toplumu temsilcilerinin Türk Konseyi üye ülkeleriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantıya Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Ameyev, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın Berlin büyükelçileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 19:32
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